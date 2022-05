Hace ya más de una semana, la princesa Charlene reaparecía en público después de más de seis meses sin ser vista. La esposa de Alberto de Mónaco regresaba al Principado el pasado mes de noviembre, tras haber pasado varios meses en Sudáfrica a consecuencia de las complicaciones de una infección de las vías altas, por la que ha tenido que someterse a varias y delicadas intervenciones. A pesar de su regreso, no permanecía en Mónaco sino que, al principio, se trasladaba a una exclusiva clínica en Suiza para continuar con el proceso de recuperación y, más tarde, se instalaba en Roc Agel, la residencia estival de los Grimaldi.

A pesar de su parcial vuelta a Mónaco -son ya dos compromisos en los que ha participado-, todavía no se sabe cuándo podrá retomar la agenda de manera normal, aunque se espera que pueda ser más bien pronto. Tampoco se ha confirmado si se ha vuelto a instalar en el Palacio o sus alrededores o si, por el contrario, permanece en Roc Agel. Esto es algo que probablemente no se llegue a saber dado que los Grimaldi son bastante cautos con cuestiones privadas, aun cuando atañen a la familia principesca.

Aunque es un hecho que Charlene está de vuelta, los rumores sobre una presunta crisis entre los Príncipes no han parado de extenderse. Teorías que llevan persiguiendo a la pareja desde antes de su vida -hace ya más de una década- y que no han logrado erradicar pese a sus empeños y las muestras de cariño que se dedican de manera puntual.

La última de las especulaciones hace referencia a una supuesta amistad del príncipe Alberto con una conocida bailarina. Según ha revelado la periodista alemana Anika Helm, el soberano ha mantenido varios encuentros con Dita von Teese. La artista es mundialmente conocida y se caracteriza por un estilo burlesque. En estos momentos se encuentra representando su espectáculo, The Art of the Teese en la Ópera de Montecarlo.

Según se ha comentado, el Príncipe ha podido disfrutar de este espectáculo, aunque no ha habido confirmación de fuentes oficiales. No obstante, la artista no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram un storie en el que se ve un sobre con el escudo de los Grimaldi junto a un ramo de flores. A tenor de esta instantánea, parece que Alberto de Mónaco ha enviado un detalle a la artista, para felicitarla por su espectáculo, aunque el contenido de la nota no ha trascendido. Es más, ella misma escribe que se trata de una nota manuscrita.

Este no ha sido el primer contacto del Príncipe con la intérprete. En el año 2018, Dita von Teese fue invitada a una gala en Mónaco en la que pudo coincidir tanto con el soberano como con Carolina de Mónaco, junto a los que posó. En aquella ocasión, además, el marido de la princesa Charlene también aprovechó para ver su espectáculo de striptease, según la bailarina reveló a través de las redes.