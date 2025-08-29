3F: la nueva fecha maldita de la princesa Mette-Marit de Noruega

Está siendo una etapa muy complicada para la princesa Mette-Marit de Noruega. La esposa del príncipe Haakon acaba de soplar las velas de su 52 cumpleaños con la sombra de los 32 cargos que se han presentado contra su hijo mayor, Marius Borg.

Justo la víspera del cumpleaños de la princesa y tras varios meses de intensas investigaciones, la Fiscalía anunció en una rueda de prensa la lista completa de los delitos que se acusa al joven, entre los que se encuentran cuatro presuntas violaciones. Además, se recalcó que Marius Borg no iba a tener ningún tipo de trato de favor por su vinculación con la familia de los príncipes y se anunció que el juicio sería a principios de 2026.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit de Noruega juntos. (Foto: Gtres)

No se especificó la fecha concreta en la que se verá al hijo mayor de la princesa sentado ante el juez, pero ahora por fin se han confirmado las fechas exactas. Será a partir del 3 de febrero cuando dará comienzo el juicio, que se prolongará hasta el mes de marzo.

Varias semanas de intensas sesiones que podrían convertirse en una auténtica pesadilla para Mette-Marit de Noruega que ya de por sí atraviesa un momento delicado por su enfermedad. La princesa padece desde hace años una fibrosis pulmonar crónica que condiciona su rutina y limita su actividad, a pesar de sus esfuerzos. Una situación que se ha agravado en los últimos tiempos, hasta el punto de que ha tenido que estar de baja varias veces. El escándalo que salpica a su hijo mayor no ayuda tampoco a que esté estable.

La princesa Mette-Marit de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Entre febrero y marzo

El juicio contra Marius Borg se celebrará desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo y se espera que genere una gran expectación tanto en Noruega como fuera del país porque, aunque el joven no es miembro de la familia real, sí que se ha criado en el mismo entorno en el que ha crecido quien está llamada a ser la primera reina del país en 600 años. Le hemos visto desde pequeño en muchos actos familiares y ha sido uno más en varias citas importantes.

Aunque al principio se dijo que podría comenzar a mediados de enero, al final se ha optado por el mes de febrero, por motivos que no han trascendido: «Se ha reservado un plazo desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo en el Tribunal de Oslo, lo que está bien porque habrá tiempo suficiente según nuestra opinión y tras consultarlo con los abogados defensores», ha confirmado uno de los miembros del equipo legal de Marius Borg.

Marius Borg con los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega. (Gtres)

Por tanto, serán seis semanas de intensas sesiones con un día de descanso en las que se citará no solamente a Marius Borg y a los testigos de la defensa, sino también a todas las personas relacionadas con el caso, para que puedan aportar sus argumentos.

Al final del proceso se dará a conocer la sentencia, que podría suponer una pena de prisión de hasta 10 años para el hermano mayor de la princesa Ingrid de Noruega. No obstante, Marius Borg tiene la intención de defender su inocencia en los cargos más graves y solamente se declarará culpable de los menores.