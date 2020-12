Enrique Ponce cumple 49 años feliz y enamorado de su nuevo amor, Ana Soria. Este 2020 que ha supuesto un antes y un después en la vida del torero ha terminado con un divorcio -todavía sin firmar por parte de él-, un nuevo romance y una intervención quirúrgica que le aparta de sus proyectos profesionales durante algún tiempo. En este día tan especial, la joven almeriense ha querido tener un detalle con su pareja con el que ha callado todo tipo de rumores sobre una posible crisis en la relación. A través de su cuenta de Instagram, Ana Soria ha compartido un álbum de fotos junto al diestro, donde se puede ver a la feliz pareja en una actitud de lo más cómplice.

5 han sido las fotografías que la futura abogada ha querido mostrar a sus seguidores. La mayoria de ellas corresponden a un verano que les ha cambiado la vida a ambos. Tras anunciar Enrique Ponce su divorcio con Paloma Cuevas con quien ha estado más de 20 años, comenzó a sonar el nombre de Ana Soria como la nueva pareja del diestro. Pese a que en un principio quisieron mantener en secreto el romance, poco tardaron en dejarse ver juntos. Así se convertían en una de las parejas más buscadas del verano.

Sin embargo, no solo ha llamado la atención la recopilación de esta serie de instantáneas porque Ana Soria ha querido dejar algo claro a través de un contundente mensaje en el post. «Felicidades mi vida.

Sólo me importa que TÚ sepas lo que te quiero», ha escrito callando así todo tipo de rumores sobre una posible ruptura. La no firma de Enrique Ponce en el acuerdo de divorcio con Paloma Cuevas han ido sembrando la duda en la relación de la pareja.

Tal y como ha anunciado este digital, el torero firmará el divorcio, pero ha asegurado que: «Estoy cansado de todo esto. Lleva su proceso y en poco tiempo se firmará. Estamos rematando cosas y ya está. ¡Dejar ya de darle vueltas!». Parece que por el momento, los rumores son solo eso, rumores y que la relación entre la joven y Enrique Ponce está en un gran momento. De hecho, hace unos días anunciaban que la familia crecía.

Resulta que la pareja ha tomado la decisión de tener una mascota. Se trata de Ney, un perrito de la raza Beagle en color blanco, negro y marrón que les está regalando momentos de lo más especiales. En los últimos días, Soria no ha parado de compartir las hazañas del cachorro que ha estado recorriendo y descubriendo cada rincón de la nueva casa en la que han afianzado su amor Enrique y ella.

Ana Soria y Enrique Ponce disfrutan de esta etapa de la relación en su nuevo ático de lujo de cien metros cuadrados que cuenta con todo tipo de comodidades y que se localiza en Almeria, a menos de un kilómetro de la playa. La vivienda que está ubicada en una de las zonas más modernas cuenta con varias habitaciones, un amplio salón y unas espectaculares vistas al mar.