Ha sido una de las noticias más inesperadas de los últimos meses. A principios de verano, coincidiendo con el final del estado de alarma, se conocía la ruptura del torero Enrique Ponce y la que había sido su esposa durante casi un cuarto de siglo, Paloma Cuevas. Una noticia bomba con una tercera protagonista en discordia, Ana Soria. La joven almeriense comparte su vida con el diestro desde hace algunos meses y ambos no tienen reparos en dar muestras de su amor a través de las redes sociales, a pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos y de que el maestro de Chiva aún no tiene el divorcio de Paloma Cuevas.

Una situación que parece prolongarse de manera indefinida y que, a pesar de que las últimas informaciones apuntan a que todo esta dispuesto para que se oficialice el divorcio, lo cierto es que la firma de Enrique Ponce falta para confirmarlo de forma definitiva. Aunque la relación entre el diestro y la empresaria es cordial por el bien de sus hijas, Paloma desea poner punto final a esta etapa. Así lo ha confirmado a la revista “¡Hola!”. La hija de Victoriano Valencia descarta cualquier tipo de reconciliación con el que ha sido su marido los últimos veinticuatro años. Y es que en las últimas horas un portal taurino apuntaba a que Paloma Cuevas podría plantearse volver con Enrique Ponce si se llegara a dar el caso.

La empresaria cordobesa ha asegurado a la publicación que el proceso de divorcio sigue su cauce normal y que no entra en sus planes una reconciliación con el diestro. En estos momentos, Cuevas está centrada en el cuidado de sus dos hijas y de sus padres, así como en sus nuevos proyectos profesionales, de los que, de momento, no ha trascendido ningún detalle. Lo que parece claro es que por ahora no tiene intención de trasladarse fuera de España con sus hijas, como se apuntaba hace algunas semanas.

Mientras Paloma Cuevas disfruta del cariño de sus padres y de sus hijas a la espera de la firma del acuerdo de divorcio, Enrique Ponce y Ana Soria continúan con su intensa vida en común. Hace algunos días la pareja ha aumentado la familia con la llegada de un entrañable nuevo miembro. Se trata de un perrito al que han llamado ‘Ney’, y del que ambos han compartido imágenes a través de sus redes sociales. Un adelantado regalo de navidad que llenará de alegría y travesuras el recién estrenado hogar de la pareja.