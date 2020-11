“¡¡Tú haces que cada rincón se ilumine y cobre vida!!”, “El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)” o “Siempre a tu lado, nunca enfrente” son algunos de los románticos mensajes que Enrique Ponce y Ana Soria, quienes parecen vivir en una eterna luna de miel, se intercambian en la Red. Y es que, desde que la pareja confirmara su inesperada relación el pasado mes de junio, tras la ruptura del torero con Paloma Cuevas después de más de dos décadas de matrimonio, el maestro y la estudiando de Derecho no se han separado ni un minuto. Lejos de esconder su noviazgo, Ana y Enrique no han tenido problema en gritar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro a través de las redes sociales, donde la joven acaba de compartir el nuevo y significativo paso que ha dado la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7)



El torero y la estudiante, que parecen estar cada día más enamorados, han dado la bienvenida a un nuevo miembro. Ana Soria, que se ha convertido en una ‘reina’ de Instagram desde que saliera a la luz su romance con el maestro, ha compartido a través de sus ‘stories’ dos tiernas fotografías. En la primera de ellas, se podía ver un collar de perrito en forma de hueso con el nombre de la nueva mascota, Ney.

A continuación, la novia de Ponce ha puesto fin al misterio y ha publicado una imagen del perrito que acaba de unirse a la familia. “Bienvenido Ney”, ha escrito junto a una fotografía en la que aparece la nueva mascota al lado de las piernas de su dueña. Una bonita estampa con la que, a buen seguro, la estudiante ha conquistado a sus más de 125.000 ‘followers’.

Enrique Ponce y Ana Soria, que forman la pareja del año, no parecen estar dispuestos a perder el tiempo. Y es que, después de un verano de escapadas románticas, la pareja decidió emprender un nuevo camino juntos estrenando vivienda en común en Almería. En concreto, la nueva casa del torero y la universitaria almeriense está situada en una de las mejores zonas de la localidad andaluza y cuenta con todo tipo de lujos y comodidades. Desde gimnasio, amplios jardines y piscina, hasta cine y lavado de coches. Sin duda, un entorno en el que Ney, el nuevo inquilino, se sentirá como un auténtico rey.