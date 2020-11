La pareja del momento grita a los cuatro vientos su amor. Esta vez ha sido Ana Soria quien ha querido tener un detalle con Enrique Ponce, con quien mantiene una relación sentimental desde hace varios meses, justo desde que se diera a conocer el divorcio entre el diestro y Paloma Cuevas. A través de su perfil de Instagram, la futura abogada ha compartido con sus seguidores un vídeo de una duración de algo más de un minuto donde se puede ver a la feliz pareja durante distintos momentos de la relación. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la potente declaración de amor que hay tras la canción escogida para dar vida al clip.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 7 Nov, 2020 a las 2:18 PST

‘Aquí me tienes’ de Arrebato y Antonio José ha sido el tema con la que Ana Soria ha mostrado parte de sus sentimientos hacia su pareja. «Aquí me tienes besando tus heridas tan tuyas como mías porque a mi también me duelen», frase de la canción que podría hacer referencia al momento de salud que está pasando el torero en estos momentos. Enrique Ponce fue intervenido hace una semana como consecuencia de una hernia inguinal que tenía desde hace aproximadamente un año y, aunque se recupera favorablemente, por el momento ha tenido que dejar aparcados sus compromisos profesionales entre los que se encontraba la grabación de un disco.

Una romántica canción que ha escogido Soria y con la que parece sentirse identificada en su relación con Ponce: «Aquí me tienes buscando esa mirada, esa palabra que aunque solo sea un poquito algo te consuele (…) Aquí me tienes sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos…estaremos juntos siempre». Durante el vídeo se pueden ver varias escenas en las que la pareja muestra el cariño que se tienen y algunos momentos que han vivido este verano tan atípico donde han podido disfrutar de la tierra natal de la joven cuando los compromisos profesionales del diestro lo permitían.

Pese al claro mensaje que se puede leer entre líneas, Ana Soria ha querido poner título a este emotivo detalle. «Siempre a tu lado, nunca enfrente», ha escrito la pareja de Enrique Ponce. Es necesario recordar que no es la primera vez que comparten su amor a través de las redes sociales. De hecho, nunca se han escondido y hace unas semanas actualizaron su amor 2.0 en un divertido Tik Tok que ya reúne más de medio millón de reproducciones. De esta manera, se confirma que la relación está en un gran momento donde la estabilidad y el amor son los ingredientes claves de su sonado romance.