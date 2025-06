Villarejo, tajante sobre la situación del Rey Juan Carlos: "Se dejó asesorar por fantoches"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha sido uno de los rostros conocidos que ha acudido a la Feria del Libro de Madrid. En su caso, Villarejo se ha trasladado hasta el parque del Retiro para firmar ejemplares de su libro, El Estado contra mí. Ha sido este pasado sábado, 31 de mayo, cuando Villarejo ha estado en la feria, donde ha atendido a los medios desde la caseta de la editorial Interleo.

La presencia del ex comisario en la Feria del Libro ha generado un gran interés, sobre todo, para la prensa, que ha aprovechado para hacerle algunas preguntas, algunas de ellas, relacionadas con la actual situación del Rey Juan Carlos I y su reciente pleito con Miguel Ángel Revilla. «Revilla me parece un pobre hombre que ha jugado a mil cosas y a la nada. Ahora hará bien en vivir a la sombra del Rey, que ha cometido el error de seguir siendo aconsejado por toda esa camarilla de fantoches que le han complicado la vida y le han hecho irse a Abu Dabi. Podía haber estado tranquilamente en España y por culpa de un genio que decidió sacar los audios míos ahí está el hombre», ha dicho Villarejo.

El comisario Villarejo en la Feria del Libro de Madrid. (Foto: Gtres)

El ex comisario ha contado también que está preparando un segundo libro en el que va a abordar el tema de Bárbara Rey. Sobre los audios de la artista con el padre del Rey Felipe VI que se han publicado recientemente, Villarejo ha comentado que entiende que ella se sintió menospreciada y apostó por cuantificar su relación.

A sus 74 años, Villajero ha dicho que se encuentra bien, con la conciencia tranquila: «Los principios y las convicciones nunca me han fallado y entiendo que me hayan utilizado como chivo expiatorio para cualquier cosa que ocurra en España parecer yo», ha sentenciado tajante el ex comisario.

El libro de Villarejo

El Estado contra mí no es únicamente una biografía del ex comisario, sino que, además, el texto revela detalles importantes sobre algunos episodios muy relevantes de la historia reciente de nuestro país, como es el caso del atentado que le costó la vida a Carrero Blanco, el intento de golpe de Estado del 23F o los atentados del 11M. Según la editorial, se trata de un testimonio impactante que abre el debate y plantea preguntas sobre cómo funciona el Estado, las autoridades y la Justicia, entre otras cuestiones. El pasado de Villarejo como agente de inteligencia y miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España convierten al ex comisario en un testigo excepcional de los acontecimientos más relevantes de la historia del país.

Villarejo en una comisión en 2021. (Foto: Gtres)

Tal como él mismo ha explicado, no ha tenido filtros a la hora de abordar este relato, más allá de que tiene tantas cosas que contar que ya tiene pensados varios libros: «El único filtro es que tengo tantas cosas que contar que lo he estructurado en cuatro o cinco libros que estoy en proceso de elaborar. Este es demasiado denso, son 500 páginas de muchos datos, muchas fechas y muchos nombres. Se hará un poco ladrillo pero entiendo que es un libro de consulta para saber lo que realmente ha pasado en España en estos años», ha dicho.

Villarejo ha asegurado también que ha sentido que se ha intentado boicotear la presentación del libro: «Todos los medios oficiales que han silenciado que hoy firmaba, pues entiendo que al final terminará siendo un libro prohibido porque cuento las cosas que nadie quiere oír», ha recalcado.