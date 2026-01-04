La vida actual de Víctor Janeiro: volcado con su familia y lejos del mundo del toro

Víctor Janeiro ha sido durante muchos años una de las figuras del clan Janeiro más relevantes, apareciendo en diversos programas de televisión y realities como Supervivientes o Pesadilla en el paraíso, proclamándose vencedor en ambos. Y es que la vida el hermano de Jesulín de Ubrique no ha estado ligada únicamente a a la tauromaquia, una de sus grandes pasiones, sino que también ha sacado a relucir su faceta como empresario.

Más allá del dinero que pudo embolsarse durante su etapa televisiva, -gracias a Supervivientes, unos 200.000 euros. Mientras que, durante su paso por la granja, se alzaba con un suculento cheque de 180.000 euros-, Janeiro también ha instaurado diversos negocios. Sobre todo, a raíz de la pandemia, cuando tanto él como su esposa se vieron obligados a buscar una nueva fuente de ingresos.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote. (Foto: Gtres)

Los negocios de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

«Montamos una cafetería y nos pusimos a trabajar desde cero. Otro mundo diferente», desvelaba en una entrevista. «Llevábamos tiempo buscando un modelo de negocio atractivo e innovador», detallaba Beatriz Trapote. Y, en cuanto descubrieron el modelo cafetería-heladería de IceCoBar, no dudaron a la hora de apostar por la marca, según explicaba la periodista. Allí, ofrecen desde cafés, gofres, bollería o batidos de proteína.

Y ese no ha sido su único emprendimiento, ya que Víctor y su mujer también montaron un negocio de uñas que les funcionaba muy bien hasta que llegó la pandemia. «Yo he tenido cinco centros de manicura, o sea, he tenido cuarenta y seis trabajadores a mi cargo», se sinceraba Trapote. Después del Covid-19, la situación se tornaba bastante complicada para la pareja, por lo que solo pudieron mantener uno de sus locales en el Puerto de Santa María.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote en su negocio. (Foto: Gtres)

Por otro lado, teniendo en cuenta el auge de las redes sociales, Víctor Janeiro tampoco ha desaprovechado la oportunidad para ejercer como influencer, probando comida o promocionando diversas marcas de ropa. De hecho, hemos podido descubrir de su mano algunos de los mejores restaurantes de Cádiz, además de visitar algunos de los rincones más emblemáticos de Jerez de la Frontera y alrededores. Así, reúne ya hasta 20.000 seguidores en Instagram y se mantiene bastante activo en la plataforma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Trapote (@beatrapote)

Orgulloso padre de familia e influencer

De hecho, no solo se limita a su faceta profesional, sino que también nos comparte alguno de los momentos más entrañables que protagoniza juntos a sus hijos y en familia. Sin duda, los pequeños Víctor, Oliver y Brenda, -los tres hijos que tiene junto a la periodista-, son el mayor orgullo del torero.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote junto a sus tres hijos. (Foto: Gtres)

Hace poco, la pareja también celebraba su 12º aniversario de boda con un plan muy romántico en pareja, durante el que disfrutaron de una comida en un restaurante, para terminar el día viendo un espectacular atardecer en El Bosque, en la Sierra de Grazalema. «Doce años ya de casados, dieciocho de novio», compartía emocionada Trapote. «Dejamos a los niños, que estaban con mi suegra, mis cuñados… que estaban todos allí en la finca. Ellos disfrutaron de lo lindo, tanto los niños como los mayores, porque estuvieron los primos juntos», aseguraba.