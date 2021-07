Ana María Aldón reacciona a la entrevista de Amador Mohedano

Hasta hace unas horas, Ana María Aldón se encontraba disfrutando en su tierra natal, Cádiz, de unos días de descanso junto a su marido, José Ortega Cano. El matrimonio se había desplazado hasta la casa que tienen en Costa Ballena para alejarse del bullicio de la ciudad. Sin embargo, los compromisos profesionales han obligado a la diseñadora a tomar un tren en la tarde del viernes para poder estar este sábado en ‘Viva la Vida’. Nada más empezar el formato, Emma García ha querido saber la opinión de la exconcursante de ‘Supervivientes’ tras el paso de Amador Mohedano por ‘Viernes Deluxe’.

“Si te digo la verdad, yo vi la entrevista alrededor de las 11 de la noche porque se retrasó el tren. No he hablado con Ortega del tema porque yo la he visto por mi cuenta aquí en Madrid”, ha comenzado diciendo. “Tampoco he querido preguntarle si lo ha visto o no… es un tema que prefiero no nombrarlo…”, ha añadido. La presentadora ha preguntado a Ana que qué le pareció lo que dijo el hermano de Rocío Jurado. “Todo bien. Él ha contado su historia y es lo que han vivido ellos. Yo solo puedo respetarlo”, ha confesado la tertuliana.



Después, Emma le ha preguntado si tiene miedo sobre lo que pueda contar Rocío Carrasco en la segunda entrega de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. “Yo no tengo ningún miedo, el miedo es el disgusto que se pueda llevar mi marido”, ha sentenciado tranquila.

Amador en el ‘Deluxe’

Nada más comenzar la conversación con Jorge Javier Vázquez, Amador Mohedano explicó con sinceridad el distanciamiento de Rocío Carrasco. “Yo sabía que se habían separado y que había habido problemas, pero se pierde la relación con Antonio David y como Rocío no contesta, son los niños los que me han dicho que quieren estar con su padre. Yo a ella le preguntaba y ella no podía ni hablar, salía llorando y teníamos que dejar el tema. No nos merecemos que ella nos haya dejado de lado de esa manera. No tiene relación con sus hijos, sus hermanos, los Mohedano, sus primos… Está desaparecida en combate”, dijo.

«No se entiende que no tenga una relación con nosotros, su familia, que la hemos criado. Quizás no se siente capaz, pero tendría que haber un motivo gordo para decir que no quiere saber nada de su familia, pero aquí no ha pasado nada de eso», añadió. Además, confesó que su sobrina no quería que Ortega Cano apareciese en la ‘tv movie’ sobre Rocío Jurado, algo que no entiende.

Por el momento, el torero no se ha pronunciado al respecto, prefiere guardar silencio. Estrategia que ha utilizado siempre, pues han sido pocas las ocasiones en las que ha hablado sobre su vida privada. Tanto él como Ana María Aldón se muestran muy cautos con la prensa a la hora de dar declaraciones.

Los famosos ‘diarios’

En viernes en el ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez saca a la luz que parece ser que Rocío Jurado escribio una especie de ‘diarios’ donde relataba algunas de sus vivencias. Papeles que encontró tras su muerte, su hija, Rocío Carrasco. Terelu Campos, que ha entrado en directo en el formato ha preferido evitar el tema. «No voy a hablar públicamente si Rocío Carrasco no habla de ello», ha dicho tajante.