Amador Mohedano, sobre el relato de Rocío Carrasco: «Si Antonio David intentó tirarla por la ventana, en una casa llena de gente se tiene que oír»

«Todo, de principio a fin». Así de contundente responde Amador Mohedano a la pregunta de si ha visto la docuserie de Rocío Carrasco. Su tío ha sido una de las figuras que peor parada ha salido en el crudo relato con el que su sobrina paralizó por completo la crónica social. El hermano de Rocío Jurado ha hablado largo y tendido con ‘Semana’ para valorar algunos de los puntos más calientes de la familia. Se mantiene en que ni él ni su familia eran conscientes del sufrimiento de su sobrina y cuenta que «con «Antonio David Flores he tenido una guerra desde la separación».

Amador dice que «si lo que Rocío cuenta es tal cual, es una barbaridad, nos ha dejado fríos». En un principio muestra su animadversión hacia el exmarido de Rocío: «Un día me dijo ‘no conoces mi otro yo’ y yo le contesté ‘no te pases ni una mijita conmigo’». Sin embargo, se muestra tibio a la hora de posicionarse: «Nunca he estado en un lado ni en otro, siempre del lado de mi sobrina, pero cuando oigo a Rocío y David Flores hablar de su padre así…».

La entrevista de Amador Mohedano ha dejado un titular tremendamente impactante a colación del episodio en el que Rocío Carrasco contó que Antonio David intentó tirarla por la ventana: «No lo sabía. También te digo, una casa llena de gente, con mi hermana, mi cuñado, sus primas… si hay un grito se tiene que oír. Si alguno lo escuchamos no lo hubiéramos consentido», cuenta.

El tío de Rocío Carrasco no puede evitar emocionarse al recordar el intento autolítico de su sobrina: «No lo sabía, pero cuando empecé a escuchar su relato me tembló todo el cuerpo, desde los tobillos al cuello». Además no reniega de lo importante que ha sido Rocío en su vida: «Habrá gente que no me crea pero yo la quiero mucho, es mi sobrina y la hemos criado».

¿Cuándo saltó por los aires la relación de Amador Mohedano con Rocío Carrasco?

Entre otras cosas, Amador cuenta en la entrevista con la revista que la muerte de Rocío Jurado significó el detonante para la ruptura familiar porque «fue una bomba y todo el mundo estaba desperdigado». Confiesa que hubo bastantes tensiones familiares a raíz de la elección de la albacea que eligió ‘La más grande’: «Si te toca una que solo barre para un lado, en este caso el de Rocío Carrasco, pues mala cosa. Se dejó guiar por mi sobrina e hizo unas valoraciones irreales. Creo que se llevó dinero bajo cuerda «, dice Mohedano a ‘Semana’.

Por último, Amador Mohedano está convencido de que «si mi hermana viviera no estaríamos distanciados». Son las palabras del tío de Rocío Carrasco, a pocas horas de que su sobrina debute en el plató de ‘Sálvame’ y meses antes del inicio de la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’, donde ajustará cuentas con todos los miembros de su familia, incluido su tío.