Valeria era una de las grandes apuestas de Netflix por la ficción dentro de nuestras fronteras. Miles de fans de la saga de Elísabet Benavent estaban ansiosos de poder disfrutar de la trama de sus cinco libros favoritos a través de la pantalla. Pero la sorpresa vino cuando la primera temporada recibió un aluvión de críticas por parte de algunos seguidores que no lograban ver ninguna similitud entre el papel y la serie.

No obstante, la plataforma consiguió que las opiniones sobre Valeria mejoraran con la llegada de la segunda temporada. Tanto es así, que Netflix tenía claro que saldría a la luz una tercera entrega para acaparar el contenido de todos los libros y por ello dejó un final bastante abierto. Si bien el futuro de la ficción protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott aún no tiene fecha de emisión, no nos cabe la menor duda de que las aventuras de estas cuatro amigas dan para mucho más.

Teniendo en cuenta que la segunda temporada de la serie del momento se anunció en junio de 2020 y tardó 14 meses en completarse su producción, los seguidores más fieles a la serie ya han empezado a sacar sus propias conclusiones y esperan que la última entrega se lance en uno de los últimos meses del 2022.

Por si fuera poco, la editorial juega con un as en la manga para que la tercera temporada consiga sorprender a toda la audiencia. Se trata de la llegada de Bruno Aguilar, un nuevo personaje que puede cobrar un papel importantísimo en la novela y en la vida de la escritora protagonista de ella, que en los últimos capítulos ha vivido un vaivén de emociones que aún no sabemos como gestionará. Este misterioso Bruno, interpretado por Ibrahim Al Shami, podría conseguir desbancar al ex de Valeria de la serie. De hecho, todo apunta a que el mismísimo Víctor tendrá que disputarse con este novedoso escritor su amor por la protagonista. ¿Ganará la novedad o la incertidumbre? Aún así, ha quedado claro que esta serie no tiene nada que ver con una adaptación directa y calcada de la saga de Elísabet Benavent, por lo que puede pasar cualquier cosa y las tramas pueden dispersarse hasta llegar a límites inesperados. Pero podemos esperar que el reparto contará con la presencia de nuevas caras que darán un giro de 180º a la historia.

¡Alerta, spoiler! Valeria, interpretada por Diana Gómez, decidió poner fin a su monótono matrimonio con Adrián para dar comienzo a una aventura que ha resultado ser lo más parecido a una montaña rusa sentimental de la mano de Víctor, el personaje al que da vida Maxi Iglesias. En la última escena del capítulo, la protagonista decide tirarse a la piscina y enviar un mensaje de texto a su crush para saber si realmente estaría dispuesto a aceptar una relación “normal”. Entre tanto, sus amigas continúan inmersas en sus respectivos planes: Lola en un viaje a Viena, Nerea con un recién estrenado trabajo y Carmen preparando su boda junto a Borja.