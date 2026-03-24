La noticia del segundo embarazo de Alejandra Rubio ha vuelto a poner a la hija de Terelu Campos en el centro del foco mediático, así como a su pareja, Carlo Costanzia. Tras anunciarlo en ¡De Viernes! la colaboradora televisiva compartía una publicación en sus redes sociales para anunciar la noticia. «Vamos a ser uno más. Gracias a todos por vuestras bonitas palabras», escribió. Sin embargo, la joven no ha recibido todas las felicitaciones que seguramente le hubiera gustado o, al menos, no por parte de su familia política.

La única persona del clan Flores que le ha felicitado

Mientras que gran parte del clan Flores acudía a Lucena, Córdoba, para celebrar la boda de Irene Matamoros, Alejandra Rubio anunciaba la llegada de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia -primo de la novia, con la que al parecer no tiene relación tras no asistir a su sí, quiero-.

Hasta Andalucía no solo se desplazaron los hijos de Kiko Matamoros y Marián Flores, sino también otros sobrinos de Mar Flores -también ausente porque está inmersa en la promoción de sus memorias en la otra punta del mundo-. Hablamos de Alejandra Flores, creadora de contenidos, hija de un hermano de Mar y Marián Flores y madre de tres niños que no dudó en perderse la boda de Irene e incluso fotografiarse con Laura Matamoros, con la que parece que es muy próxima en edad y con la que tiene una relación casi como hermanas, tal y como han demostrado en la red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Flores (@afloressanz)

Aunque parecería que de esta manera Alejandra Flores se habría posicionado a favor de los hijos de Marián Flores -que hace semanas tuvieron un encontronazo con Carlo Costanzia-, lo cierto es que la sobrina de Mar estaría en tierra de nadie. ¿El motivo? Su interacción con la hija de Terelu Campos en redes sociales.

Tras compartir su segundo embarazo en el universo 2.0, Alejandra Rubio ha recibido numerosos comentarios por parte de sus seguidores y de su entorno más cercano, como de Paty Sánchez Flores -su íntima amiga y que también está esperando su primer hijo en común con Javier Millet- Terelu Campos, que está encantada de convertirse en abuela de nuevo o Carlo Costanzia padre. Al contrario de ellos, ni rastro de Mar Flores en redes sociales. Tras compartir una sesión de fotos con Carlo, la modelo no ha comentado la publicación, ni tampoco le ha dado me gusta a la noticia compartida en el perfil social de la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra Flores felicita a Alejandra Rubio su embarazo. (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, quién sí que ha comentado esta publicación ha sido Alejandra Flores, que parece estar encantada de que sus hijos tengan otro primito o primita, ya que no ha dudado en felicitar a la pareja de su primo Carlo: «Enhorabuena, familia». Un comentario que demuestra que Costanzia sí que cuenta con apoyos por parte de su familia paterna, pese a su conflicto con Laura o Diego Matamoros.