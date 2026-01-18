Las últimas vacaciones de Mar Flores: mayordomo 24 horas y 1.200 euros/noche

Los problemas familiares que han acechado a Mar Flores en los últimos meses de 2025 han hecho que la socialité haya decidido poner tierra. Para evadirse de los problemas que la atañen en España, ha viajado hasta Islas Mauricio. Allí se ha alojado en un lujoso resort de cinco estrellas muy demandado por bolsillos privilegiados llamado St. Regis Le Morne y que forma parte de la cadena Marriott Internacional.

Se trata de un enclave paradisiaco situado a los pies de Le Morne, un macizo rocoso declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008. La peculiaridad es que, además de estar cerca de la montaña, se encuentra a escasos metros de un infinito arenal bañado por una laguna turquesa. Sin duda, una ubicación que hace del hotel un lugar en el que disfrutar del más alto lujo y que cuenta con todas las comodidades para sus huéspedes.

Son las últimas vacaciones que se ha tomado Mar Flores antes de adentrarse en su nueva aventura profesional: EdecoMaster, un espacio de TVE donde ha compartido horas y horas de grabación con su hijo Carlo.

Entre algunas de las facilidades que proporciona encontramos servicio de mayordomo 24 horas, numerosas piscinas y un spa completamente equipado o restaurantes de todo tipo con apuestas gourmet. Además de esto, desde la propia hospedería ponen a disposición de los clientes deportes acuáticos como el kitesurf o un club infantil para los más pequeños. Gracias a las redes sociales de Flores, podemos conocer que también cuentan con cursos de cocina impartidos por la chef Jenefer Espero. Una profesional que se describe en su perfil de Instagram como artista de la alta cocina, innovadora culinaria centrada en la cocina con plantas, defensora de la alimentación sostenible y la cocina saludable en la que prioriza el sabor de los alimentos.

Mar Flores en la playa. (Foto: Gtres)

Todos estos lujos están al alcance de muy pocos y es que la noche en este destino asciende a un mínimo de 1.200 euros y llega a los 5.000 euros si lo que queremos contratar es una habitación suite doble con cama grande.

El plan de Mar Flores en Islas Mauricio

Como hemos indicado anteriormente, Mar Flores ha disfrutado de una exclusiva masterclass de cocina durante sus vacaciones previas a la Navidad. Sobre un conjunto lencero de color maquillaje, la modelo no ha dudado en ataviarse con un gorro blanco y un mandil marrón para ponerse manos a la obra, o mejor dicho, a la masa. En una envidiable cocina y junto a la profesional mencionada, la consuegra de Terelu Campos se ha sumergido entre ingredientes de todo tipo, dispuestos ordenadamente sobre la encimera de mármol. Limón, tomate, pimiento verde, rojo y amarillo, cebolla, vinagre, aceite o perejil son algunos de los alimentos con los que ha preparado su plato.

Mar Flores en un curso de cocina en Islas Mauricio. (Foto: Instagram)

Es tal la tranquilidad y la desconexión que está viviendo Mar en el país africano que también ha tenido tiempo para reflexionar. En formato temporal, en sus historias de Instagram, la televisiva ha compartido un post muy profundo que vislumbra en qué punto de su vida se encuentra. «Recordatorio de hoy: pon energía solo en las cosas que vas a tener en un futuro», dice el mensaje. Un pronunciamiento que podría interpretarse como una dardo a su hijo, con el que mantiene una tensa relación que se complicó aún más tras la publicación de sus memorias bajo el título Mar en calma, en el que repasa tu trayectoria y desgrana las sus relaciones más mediáticas. Un recopilatorio en el que Carlo Costanzia di Costigliole, padre de su primer hijo, no sale del todo bien parado.