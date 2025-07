El escándalo de la infidelidad de Andy Byron, ex CEO de Astronomer, tiene un nuevo capítulo más. Kristin Cabot, la mujer con la que protagonizó la deslealtad en el concierto de Coldplay ha movido ficha tras días desaparecida del foco mediático. Lo que se conocía hasta el momento era que el empresario, tras un comunicado pidiendo perdón a su esposa, a su familia y a sus trabajadores, ha renunciado a su cargo, que ya tiene sustituto. Por su parte, Megan Kerrigan, la madre de sus hijos y la gran perjudicada de la historia, ha puesto tierra de por medio y, además de quitarse el apellido de su marido, ha abandonado el domicilio conyugal.

Kristin Cabot renuncia a su puesto de trabajo

Una semana después del vídeo en el que se destapó la doble vida de Byron con la directora de Recursos Humanos de Astronomer, la polémica sigue dando de qué hablar. Los protagonistas de la historia continúan en el foco a pesar de sus intentos de desaparecer de la esfera pública y decantarse por el silencio.

Ahora, ha trascendido a los medios estadounidenses que Kristin Cabot, la mujer con la que el ex CEO le fue infiel a su esposa, ha tomado una drástica decisión con respecto a su presente y su futuro. Un portavoz de la compañía ha contado a Fox News Digital que Kristin Cabot ha renunciado a su puesto de trabajo y ya no forma parte de la plantilla de Astronomer. De hecho, su nombre ya no figura dentro del listado de la página de «conozca al equipo». Un movimiento muy similar al que hizo Andy al dimitir de la manera voluntaria tras el escándalo.

Captura del momento viral entre Andy Byron y Kristin Cabo durante el concierto de Coldplay. (Foto: Redes Sociales)

Nuevas imágenes de la infidelidad

Andy Byron y Kristin Cabot nunca imaginaron que, entre las miles de personas que asistieron al show de Chris Martin y su grupo, su historia de amor saldría a la luz. La kiss cam de Coldplay captó a los estadounidenses en actitud cariñosa y cómo, tras aparecer en la pantalla del Gillete Stadium de Boston, se mostraron sorprendidos tras ser pillados in fraganti.

Andy Byron y Kristin Cabot en el concierto de Coldplay. (FOTO: REDES SOCIALES)

Ahora, las redes sociales han destapado otra secuencia -además de la viral-, que demuestra que ambos pasaron el concierto prácticamente abrazados.

Opinión nuevo CEO de Astronomer

Tras la salida in extremis de Andy Byron, que parece que no dudó en dimitir de su cargo, ahora Astronomer tiene un nuevo CEO, Pete DeJoy -que fue uno de los fundadores de la compañía en 2017 y que, hasta ahora, era el director de producto de la empresa- El americano ya ha tomado las riendas de la empresa, pero no ha querido pasar por alto lo sucedido y se ha pronunciado sobre ello en su cuenta de LinkedIn: «Los acontecimientos de los últimos días han recibido una atención mediática que pocas empresas -y mucho menos las startups de nuestro pequeño rincón del mundo de los datos y la inteligencia artificial- suelen recibir. La atención mediática ha sido inusual y surrealista para nuestro equipo y, aunque nunca hubiera deseado que sucediera así, Astronomer es ahora un nombre muy conocido».