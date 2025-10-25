El truco del exnovio de Rosalía, Jeremy Allen White, para despistar a los paparazzi

Jeremy Allen White atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su vida. El actor estadounidense, conocido mundialmente por su interpretación en The Bear, visitó por primera vez el plató de El Hormiguero, donde habló de la fama, de su evolución personal y profesional, y del peculiar método que utiliza para proteger su intimidad ante el asedio de los paparazzi. Lo hizo con naturalidad, sin discursos adornados, en el mismo tono cercano que lo ha convertido en uno de los intérpretes más queridos del momento.

White comenzó en la industria muy joven, “he trabajado como actor desde los catorce años”, recordó, explicando que, gracias a esa trayectoria larga y progresiva, la exposición pública no le ha afectado de forma tan brusca. No es una estrella que haya explotado de repente, sino alguien que ha ido dando pasos firmes hasta llegar a proyectos de altísimo perfil. A sus 34 años, la madurez con la que vive la fama forma parte también de su atractivo mediático: “Tengo suerte porque me está pasando a una edad y en un momento de mi vida en el que… no soy un adolescente. Lo estoy asumiendo bien”.

Jeremy Allen White paseando de manera informal con su hija en un carrito. (Foto: Gtres)

No obstante, ser conocido internacionalmente ha tenido un precio. Confesó que, desde que su nombre apareció con fuerza en portales de celebridades, se ha convertido en objetivo constante de los fotógrafos: “Si eso significa que alguien me haga una foto de vez en cuando sin que me entere, no pasa nada”, comentó, restándole importancia. Aun así, admite que ha desarrollado un método bastante ingenioso para restar valor comercial a esas imágenes: usar siempre la misma ropa cuando sale a la calle, de modo que, aunque las fotos se tomen en días diferentes, “parecen siempre las mismas” y, por tanto, no pueden venderse como material nuevo.

Este truco ha generado titulares no solo por lo curioso del gesto, sino porque llega en un momento en el que su vida sentimental estuvo también bajo el foco. Su breve relación con Rosalía alimentó teorías, comentarios y cámaras encendidas durante meses. Fueron fotografiados juntos por primera vez en Los Ángeles a finales de 2023, apenas medio año después de la ruptura de la cantante con Rauw Alejandro. Más tarde, aparecieron paseando por Nueva York, lo que confirmó las sospechas de que entre ambos existía algo más que una amistad.

Rosalía y Jeremy Allen White han sido vistos de nuevo yendo al cine en Los Angeles. Fuente: @deuxmoiworld pic.twitter.com/yIzta78c6s — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) January 17, 2025

Sin embargo, el romance se habría apagado a mediados de 2024. La publicación de unas imágenes de él besando a Molly Gordon, compañera de reparto en The Bear, coincidió con el 32 cumpleaños de Rosalía, celebrado en París, y dio pie a la interpretación generalizada de que la relación se había roto discretamente. Ninguno de los dos hizo declaraciones formales, y la historia quedó en el terreno de las relaciones fugaces que nunca llegaron a oficializarse.

A pesar de esa exposición sentimental, White mantiene su discurso centrado en el trabajo y la calma personal. Ahora promociona Springsteen: Deliver Me from Nowhere, donde interpreta a Bruce Springsteen, otro icono celoso de su intimidad. La metáfora no ha pasado desapercibida: un actor que rehúye el espectáculo de su vida privada dando vida a un músico que durante décadas hizo lo mismo.