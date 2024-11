La anticipación por el biopic de Bruce Springsteen, titulado Deliver Me From Nowhere, ha alcanzado un nuevo nivel después de que el propio Springsteen sorprendiera a Jeremy Allen White, el actor que lo interpreta, en el set de rodaje. Y es que la visita no solo es un hito emocionante para el ex de Rosalía, sino también una señal del compromiso del cantante y guitarrista estadounidense con la autenticidad de su historia.

El encuentro entre ambas personalidades tuvo lugar el pasado lunes, 4 de noviembre, en Bayonne, Nueva Jersey. Allí, según ha trascendido, están teniendo lugar las grabaciones de las escenas que recrean la emblemática era de Springsteen durante la década de 1980. Específicamente, el momento en el que el artista grabó el que era su sexto álbum de estudio, Nebraska, publicado por la compañía discográfica Columbia Records. Las canciones de este disco, cabe destacar, fueron inicialmente grabadas como demos con la intención de ser producidas posteriormente con la E Street Band. Sin embargo, Springsteen optó por lanzar demos, que se caracterizan por sus letras profundas y evocadoras.

Jeremy Allen White y Bruce Springsteen durante un rodaje. (Foto: Gtres)

Las imágenes publicadas muestran a Springsteen y a Allen White abrazándose y compartiendo un momento ameno mientras admiran varios autos clásicos, incluyendo un Chevrolet Z28 Camaro, el primer coche que compró el propio Springsteen. Una hito que destaca la admiración que ambos tienen el uno por el otro y que saca a relucir, además, el lado más humano y accesible de una leyenda de la música como Bruce.

La producción de Deliver Me From Nowhere está en manos de los 20th Century Studios de Disney y promete ser una exploración íntima de la vida de Springsteen, basada en la biografía del músico escrita por Warren Zanes. La película, que se espera se estrene en 2025, se grabará principalmente en Nueva Jersey y Nueva York, con algunas escenas adicionales en Los Ángeles. «La historia se centrará en los desafíos que enfrentó Springsteen durante la creación de Nebraska, un álbum que refleja tanto la agitación de la época como sus luchas personales, entre otros».

Durante una aparición en el programa The Graham Norton Show, hace varios días, Springsteen compartió su entusiasmo por el proyecto, enfatizando la importancia de que Allen White no intente simplemente imitarlo, sino que se enfoque en ofrecer una interpretación personal del artista. «No puedes hacer una imitación; tienes que hacer una interpretación personal», dijo el músico. La elección de Jeremy Allen White para interpretar a Springsteen ha sido bien recibida por Bruce, dado su talento y la capacidad de conectar emocionalmente con su público. El actor ha sido reconocido por su versatilidad y ha acumulado varios premios, incluyendo un Emmy, lo que lo convierte en una elección lógica para dar vida a la historia de un ícono tan querido. Además, el actor Stephen Graham, conocido por su trabajo en This Is England, asumirá el papel del padre de Springsteen, Douglas, añadiendo otra capa de interés a la narrativa familiar del filme.