En las últimas semanas, Madrid se ha convertido en el epicentro de la industria de la música. Si bien el pasado 28 y 29 de mayo, el huracán Taylor Swift desató la locura con dos noches consecutivas llenando el estadio Santiago Bernabéu, situado en la emblemática avenida Concha Espina, poco después fue el turno de Bruce Springsteen, que actuó en el Cívitas Metropolitano, situado en avenida Luis Aragonés, reuniendo a más de cuarenta mil personas. Una de ellas, Eugenia Martínez de Irujo, quien protagonizó una divertida anécdota que ella misma ha contado con total naturalidad.



En su última aparición pública, con motivo del concierto de Marina Carmona, celebrado en la capital, la aristócrata atendió a los medios de comunicación. Después de elogiar a la artista habló sobre el episodio que vivió tras finalizar el espectáculo musical protagonizado por Springsteen. Un plan de lo más rockero que hizo junto a su sobrino más desconocido, Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga.

Eugenia Martínez de Irujo atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

«Intenté esconderme para sacarme una foto con Bruce, pero me echaron cuatro veces y desistí», dio a conocer, en clave de humor. De esta manera, Eugenia Martínez de Irujo confirmó que es toda una seguidora del intérprete de Dancing in the Dark.

Eugenia Martínez de Irujo, sonriente. (Foto: Gtres)

Otro momento fan de Eugenia Martínez de Irujo

Sin embargo, no es la primera vez que la duquesa de Montoro quiere protagonizar un momento fan con uno de sus ídolos musicales. Sin ir más lejos, Eugenia compartió hace unas semanas en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de 400 mil seguidores, un carrusel de fotografías del concierto de Taylor Swift, que se celebró con motivo del The Eras Tour. «No tengo palabras», escribió, muy emocionada.

Y es que, además de disfrutar de las más de tres horas de espectáculo musical, donde Taylor interpretó sus temas más icónicos, Eugenia Martínez de Irujo pudo conocer en persona a Blake Lively. Ambas mujeres estaban sentadas en la misma zona VIP. Fue entonces, cuando Eugenia se acercó a la actriz para inmortalizar el momento que después compartió en la Red con sus seguidores. Tanto Lively como la aristócrata posaron de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara.

Aunque eso no fue todo, porque Eugenia también logró estar cerca de la intérprete de Cruel Summer. Una estampa que ha quedado inmortalizada en su perfil y en la que también aparece su pareja, Narcís Rebollo. Al terminar el show, la duquesa pudo tener un encuentro con la artista. «Máxima emoción, Blake Lively y Taylor Swift. Gracias a @narcisrebollo y @universalspain por dejarme vivir estos momentos», comentó, muy emocionada.