La sorprendente conexión entre Elsa Pataky y la mejor amiga de Taylor Swift

Elsa Pataky y Blake Lively son dos actrices populares que comparten varias similitudes tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Ambas han tenido papeles destacados en películas y series de televisión. Elsa Pataky es conocida por su participación en la saga de Fast & Furious, mientras que Blake Lively ganó fama por su papel en la serie Gossip Girl y ha protagonizado varias películas de Hollywood.

Tanto Elsa como Blake han trabajado como modelos además de actrices y han aparecido en diversas campañas publicitarias, siendo la imagen de varias marcas reconocidas. Elsa Pataky está casada con el actor Chris Hemsworth, conocido por su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, mientras que Blake está casada con el actor Ryan Reynolds, famoso por su papel como Deadpool.

Ambas parejas son muy populares y queridas en el ámbito del entretenimiento. Las dos actrices son madres y han hablado abiertamente sobre la importancia de la familia en sus vidas. Elsa Pataky tiene tres hijos con Chris, mientras que Blake Lively tiene cuatro hijos con Ryan Reynolds. Ambas actrices promueven un estilo de vida saludable, siendo Pataky conocida por su pasión por el fitness y el ejercicio, algo que comparte regularmente en sus redes sociales y a través de su libro sobre salud y bienestar.

Blake Lively también se mantiene activa y ha hablado sobre su régimen de ejercicios, especialmente después de sus embarazos. Elsa y Blake son activas en las redes sociales, donde comparten aspectos de su vida personal y profesional, conectando con sus fans y promoviendo diversas causas. Estas similitudes destacan cómo ambas actrices no solo han tenido éxito en sus carreras, sino que también manejan sus vidas personales con un enfoque en la familia y el bienestar.

La admiración de Chris Hemsworth y Ryan Reynolds por sus esposas

Pero en lo que más se parecen es en la profunda admiración que sus maridos sienten por ellas. Tanto Chris Hemsworth como Ryan Reynolds han reconocido públicamente que sus esposas son su talismán.

Chris recibió a finales de mayo su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia, estuvo acompañado de su familia, amigos y colegas de profesión. Lo que realmente llamó la atención, además del prestigioso reconocimiento, fue que Hemsworth dedicó su estrella a Elsa Pataky. En un emotivo momento, la besó y expresó que sin ella no habría logrado llegar tan lejos. «Quiero darle las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado a mi lado durante toda mi carrera, animándome y apoyándome sin cesar. No olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos. Siempre estaré en deuda contigo», fueron sus conmovedoras palabras.

Pocos días después, Reynolds recibió su propia estrella en el mismo paseo. En su discurso, tuvo palabras de agradecimiento para su familia, con una mención especial a su esposa, la actriz Blake Lively. «Quiero agradecer a mi esposa, Blake, que está sentada ahí mismo. Eres todo para mí, lo mejor que me ha ocurrido, solo después de esta estrella. Haces todo absolutamente mejor en mi vida. Me has convertido en el padre de mis sueños cuando pensé que solo tenía potencial para ser el tío divertido».

Sin duda, estas parejas son envidiadas no solo por sus exitosas carreras cinematográficas y sus familias de ensueño, sino también por su aparente vida idílica. Y comparten algo más: la manera en que felicitan a sus respectivas parejas en redes sociales. Aunque Blake y Ryan suelen hacer dedicatorias de broma en Instagram, con fotos poco favorecedoras, Elsa y Chris han mostrado un afecto similar en sus publicaciones.