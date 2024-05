Eugenia Martínez de Irujo junto a Blake Lively: los VIP disfrutan del concierto de Taylor Swift

Días antes de que Taylor Swift diera su primer concierto ya había fans acampados en las inmediaciones del emblemático Santiago Bernabéu, recinto situado en la avenida Concha Espina número 1 en el que se dieron cita los seguidores de la artista para vivir en primera persona la gira The Eras Tour.

No quisieron perderse el show musical, como era de esperar, numerosos rostros conocidos. Entre ellos destacó la presencia de Eugenia Martínez de Irujo, quien, a través de las redes sociales no dudó en compartir algunos de los momentos que vivió.

Taylor Swift, actuando en París. (Foto: Gtres)

Mediante un carrousel de fotografías como post, la duquesa e Montoro ha mostrado que pudo vivir su momento fan al encontrarse con Blake Lively, que se encontraba cerca de ella, también viendo el concierto. Y es que la actriz es íntima amiga de Taylor Swift desde hace ya un tiempo y es habitual ver cómo ambas realizan planes juntas.

Eugenia Martínez de Irujo junto a Blake Lively. (Foto: Redes sociales)

Eso no es todo, porque, la aristócrata también pudo fotografiarse con la propia intérprete de Cruel Summer. «Sigo sin palabras. Emoción máxima», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Por otro lado, una sonriente y emocionada Nieves Álvarez también disfrutó de las más de 40 canciones que interpretó la artista. Para la especial ocasión, la modelo se decantó por una camiseta negra de pico, unos jeans, blazer beige y un bolso de rafia. «Impresionante espectáculo», ha comentado por su parte en su perfil.

Nieves Álvarez en el concierto de Taylor Swift. (Foto: Gtres)

La emoción de Aitana

Aitana Ocaña, que es una de las grandes artistas de nuestro país, hizo un hueco en su agenda para poder cantar in situ las canciones de la de Pensilvania. Ataviada en un total look vaquero, la que fuera concursante de Operación Triunfo demostró ser toda una swifti durante las más de tres horas que duró el espectáculo. Además, se unió al trend de compartir pulseras de la amistad, tal y como ella misma ha publicado en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por αitana (@aitanax)

«Taylor. Te amamos. Esto está siendo un sueño. No me puedo creer que en menos de 7 meses vaya a estar yo cantando aquí. 28 (sold out) y el 29 de diciembre faltan las últimas entradas», ha indicado, eufórica.

Se suman a la lista de VIP que estuvieron presentes en el espacio del Real Madrid, Marta Ortega, que acudió, muy discreta en compañía de Carlos Torreta. Asimismo, tampoco se perdieron este primer concierto, ya que hay otro este mismo jueves, Isabelle Junot y Álvaro Falcó. En cuanto a creadoras de contenido asistieron; Violeta Mangriñan, Aitana Soriano y Marta Díaz, entre otras.