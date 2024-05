Eugenia Martínez de Irujo, la hija pequeña de la célebre duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart ha heredado de su madre su alma solidaria. Y así lo demuestra siempre que puede acudiendo a veladas donde ayuda a dar visibilidad a causas nobles con su presencia, como a la velada de Fundación Querer, donde también estuvo su ex marido Francisco Rivera.

Eugenia Martínez de Irujo declara muy simpática ante los micrófonos de los reporteros sobre todo lo que le preguntan. Habla sin tapujos del recuerdo de su madre y de su papel solidario – a veces invisible- y opina también del que fue el último marido de su madre con mucho cariño, Alfonso Díaz, duque de Alba consorte viudo. A quien por cierto vio hace poco tiempo «en el funeral de Ira de Füstenberg». «Es encantador y super discreto, no digo si está más rejuvenecido o no, o más guapo o más feo porque sois muy malos. Pero está estupendo, lo importante es que es una persona cariñosa; pero… está muy bien ¡eh !», responde a los periodistas en la fiesta solidaria de la Fundación Querer, donde atendió amablemente a la prensa, charlando largo y tendido.

De las fotos en portada de Genoveva Casanova – su ex cuñada- con Federico X, rey de Dinamarca, cuando era príncipe paseando juntos por Madrid, en cambio no quiso hablar. «A mi me que estás contando… ¡y ya es rey y todo!», dice con ironía cuando se le comenta que se cumple medio año de esas fotos de portada.

Eugenia , duquesa de Montoro. (Foto: Gtres)

Pronto los Alba irán de bautizo con el primogénito de su sobrino Carlos y su mujer Belén Corsini. Un evento familiar que se celebra en el palacio de Liria el próximo 24 de mayo. «Supongo que irá con el faldón familiar, es una tradición», comenta.

Buen tono familiar

Reina el buen ambiente en la casa de Alba, salvo con Cayetano Martínez de Irujo, con quien no se llevan los hermanos bien del todo. Hubo un tiempo que la herencia de la duquesa de Alba generó tensiones en la familia. Más de un año después del fallecimiento de Cayetana, sus seis hijos y su viudo firmaban un acuerdo para la repartición del tercio de mejora que todavía quedaba por distribuir. Se acababa así el distanciamiento entre Alfonso Díez y los hijos de quien fuera su mujer. Moría en el 2014 y firmaron la paz en 2016.

Sin prisa por ser abuela

«Que mi hija tarde mucho en ser madre», advierte entre risas. No se ve -de momento- como abuela. A pesar de que su hija esté saliendo con su novio, Manuel Vega, desde hace tiempo. Dicharachera, sonriente y amable explica «que mi hija disfrute de la vida, que los niños te cambian la vida. Tiene tiempo que son muy jóvenes los dos», declara. «En un futuro, obviamente, sí», añade.

Eugenia Martínez de Irujo con Narcís Rebollo en Madrid el 7 May 2024. (Foto: Gtres)

Sobre el rey Carlos de Inglaterra también opina y de las noticias sobre su enfermedad. «Me alegró mucho de su vuelta. Me dio mucha pena cuando daban malas noticias sobre él… con lo que ha tardado en reinar, ¡que lo disfrute un poco!. Creo que responde rápidamente a las noticias, otra cosa son los príncipes, ese caso es distinto porque hay niños de por medio…¡Y todo lo que se ha dicho!»…