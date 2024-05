La poderosa razón por la que Francisco Rivera volverá a torear

Numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país se dieron cita este lunes, 7 de mayo, en el Hotel Westing Palace de Madrid para asistir a la V Cena Benéfica de la Fundación Querer, institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas. Francisco Rivera fue uno de los asistentes y, después de posar en el photocall junto a José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, atendió a la prensa con la amabilidad que tanto le caracteriza.

«Estas cosas parecen una tontería pero son muy importantes y hay que darlas a conocer y aportar nuestro granito de arena», aseguró en un primer momento. «En la vida hay que ser agradecido. Mi madre lo hizo conmigo y yo con mis hijos». Sin embargo, también hizo una revelación con la que confirmó que volverá a torear en un momento puntual y por una razón muy especial.

«Voy a torear para celebrar mi 50 cumpleaños. Lo haré con amigos, todos retirados […] Hace seis años que no toco una muleta y la verdad que lo hago por vivir eso con mi hijo, porque él no me ha visto torear y quiero que tenga ese recuerdo. Tiene que saber de dónde viene», aseguró. Sobre qué vestimenta lucirá, Francisco Rivera hizo gala de su sentido del humor y comentó que «el traje de luces para los chavales jóvenes y flaquitos, será de corto».

Francisco Rivera se pronuncia sobre la última polémica en el mundo de los toros

Hace unos días se conoció que el Ministerio de Cultura anunció que el Premio Nacional de Tauromaquia no se entregará este año y que la administración ha iniciado los trámites para su anulación definitiva. Sobre esto se ha pronunciado el diestro.

«Me parece una barbaridad y una aberración, es un ataque primero a la libertad de España, que un ministro por iniciativa propia decida crear algo así. Es crear un enfrentamiento con la sociedad. En el momento que una sociedad pierde sus valores, sus tradiciones y su libertad… estamos en un problema. Es muy peligroso, ellos sabrán», indicó, visiblemente molesto con esta decisión.

Sobre su retirada

Francisco Rivera también habló sobre su retirada de los ruedos, que lo hizo con 44 años y más «de 1.800 corridas de toros. Los golpes quedan y dan la cara, me duele todo. Lo echo de menos cada día, es una forma de vida. Es lo que yo soy, yo soy torero y moriré torero», indicó. «Ser padre de torero sería lo peor que me podría pasar, el peor castigo», añadió. «Hubiera sido precioso torear con cosas de mi padre hace treinta años», mencionó también durante esta intervención, haciendo así referencia a su padre, Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri, fallecido el 26 de septiembre de 1984 tras la grave cornada que sufrió en la localidad cordobesa de Pozoblanco.