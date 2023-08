Rosalía está en boca de todos. Desde que se conociera su ruptura con Rauw Alejandro hace escasas semanas, tras tres años de relación y después de anunciar su compromiso, el pasado mes de marzo, con Beso, la que fuera la primera colaboración de los dos artistas juntos; no dejan de sucederse titulares en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, que salpican a la catalana.

Lo último sobre ella, sin ir más lejos, ha saltado a las primeras filas hace escasas horas gracias a María Rodríguez Garrido, más conocida como Mala Rodríguez. La interprete de Tengo un trato o Agua segura ha concedido una entrevista al podcast conducido por Yibril, de Grimey TV, en la que, además de hablar de su trayectoria profesional y su último hit, Sombrilla, un anticipo de su nuevo álbum que saldrá en octubre, ha indagado acerca de su (no) relación con la natural de Sant Esteve Ses Rovires. «Me es irrelevante», ha asegurado La Mala después de que un espectador le preguntara sobre el supuesto beef que existe entre ambas. «Ella me tira a mí ¿no?», ha añadido.

Mala Rodríguez durante una entrevista / Grimey TV

Cabe recordar en este sentido, que ambas artistas arrastran una especie de conflicto interno desde hace varios años atrás. Concretamente, desde 2018 cuando Rosalía dio luz verde a Malamente y Mala Rodríguez acusó a la ex de Rauw Alejandro, entre otras cosas, de apropiación cultural. «No tengo nada en contra de nadie. Pero la apropiación cultural existe. Yo valoro mucho las cosas puras. Aunque también hay mezclas maravillosas. Todo es relativo. No hablo mal de nadie, simplemente entiendo que había algo impostando en su propuesta, que era un papel», expresó.

«Me veo en sus logros. Yo llegué en un momento en el que el público no estaba preparado para lo que hacía. Rosalía ha utilizado el comodín del flamenco para distinguirse (…) Es un gusto ver la cantidad de poder que tienen las chicas hoy en día. Han cogido el relevo y están ganando mucho dinero. Dinero que antes, cuando había 40 raperos y una rapera, no había», añadió tiempo después.

Mala Rodríguez en un evento en Madrid / Gtres

Y nada queda ahí. La gran polémica de lo que parece un tira y afloja llegó el pasado mes de mayo cuando a raíz de las fotografías falsas que JC Reyes publicó de Rosalía enseñando sus pechos; La Mala publicó un vídeo para TikTok con la canción Rosa lío del artista, título que sacó aprovechando todo el revuelo ocasionado. «El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer», fueron las palabras con las que Rosalía, contundente y directa, se dirigió al músico.

La ‘indirecta’ de Rosalía a Mala Rodríguez

Un conjunto de críticas, sea como fuere, a las que Rosalía, si bien no se ha pronunciado públicamente ante los medios de comunicación, le ha dedicado una línea en una de sus canciones de mayor éxito: Bizcochito. «Qué más da que me tire La Mala, si Haraca [Kiko] me tira la buena», reza la letra.