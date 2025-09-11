La noche del jueves, Yurena visitó El Hormiguero en una entrevista que combinó anécdotas, humor y recuerdos entrañables de su trayectoria musical y televisiva. La cantante, conocida también como María del Mar Cuena Seisdedos, repasó su evolución artística y habló de cómo ha sabido mantenerse relevante desde sus primeros éxitos, como Around the World, hasta hoy. Entre risas y recuerdos del vertiginoso mundo mediático, la conversación tomó un tono más íntimo cuando Yurena comenzó a hablar sobre los momentos difíciles que vivió durante su etapa de máximo reconocimiento. «Llegué a un punto en el que sentía que todo me superaba… lo intenté dos veces. No podía más, necesitaba descansar», confesó, recordando cómo la fama y la presión constante de los medios podían llegar a ser abrumadoras.

La artista compartió que, detrás del éxito y del personaje público, hubo periodos de soledad y ansiedad que marcaron su vida personal. En ambas ocasiones, explicó, recurrió a los medicamentos y tomó una cantidad peligrosa de pastillas con la intención de acabar con su vida. Fue su madre, Margarita Seisdedos, fallecida hace seis años, quien intervino a tiempo y evitó la tragedia. «Mi madre me salvó las dos veces, por minutos. El acoso y derribo que yo sufrí no lo ha sufrido nadie en este país. Y me dieron muchos palos», confesó Yurena, recordando la angustia y el alivio que sintió al saber que aún tenía una segunda oportunidad para seguir adelante.

Yurena en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

María del Mar Cuena Seisdedos nació en 1969 en Barakaldo y desde joven sintió pasión por el espectáculo. A los 21 años comenzó a formarse en canto y empezó a actuar en locales del País Vasco interpretando versiones de canciones populares. En 1993 lanzó su primer álbum y durante años recorrió discográficas, emisoras y representantes en Madrid y Barcelona en busca de su oportunidad. «Llamé a todas las puertas que pude», recordó la cantante, mostrando su determinación. Fue en la capital donde Yurena empezó a hacerse conocida como Tamara y donde coincidió con el vidente Paco Porras. Ambos mantuvieron una supuesta relación que saltó a los medios cuando ella afirmó estar embarazada de él, provocando enfrentamientos televisivos que la colocaron en el centro de la atención mediática.

«Me está haciendo chantaje. Esta chica está mintiendo descaradamente y estoy muy enfadado con la situación», aseguró el vidente durante un tenso enfrentamiento en Crónicas Marcianas. Porras negó cualquier relación con ella y la calificó de «mentirosa»: «¿Cómo te has podido quedar embarazada? ¿Cómo los mejillones, por simbiosis? ¡Si no te he tocado!». A pesar de la polémica y la atención mediática que generó el episodio, la artista logró sacar partido a la situación. La repercusión del enfrentamiento le abrió las puertas para colaborar de manera habitual en el programa, lo que le permitió consolidar su presencia en televisión.

Yurena en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

En El Hormiguero, Yurena habló de su próximo concierto, El concierto que nunca fue, que se celebrará el 27 de marzo de 2026 en el Palacio de Vistalegre. La cita promete ser un repaso a su carrera musical y un homenaje a los fans que la han acompañado a lo largo de los años, consolidando su estatus como un referente del pop español. Yurena destacó que este espectáculo es una manera de cerrar un círculo y celebrar todo lo aprendido en su trayectoria, desde sus primeras apariciones televisivas hasta la actualidad.