Toñi Moreno hace saltar las alarmas tras compartir un vídeo en una ambulancia

Toñi Moreno ha sido la última en engordar la larga lista de famosos que tendrán que guardar cuarentena durante esta Nochebuena. Y es que la manera de la presentadora de comunicar su positivo en Covid a sus fieles seguidores no ha logrado pasar desapercibida, es más, ha hecho saltar las alarmas tanto en las redes, como en los medios de comunicación.

Y es que a la sevillana no se le ha ocurrido una idea mejor de anunciar la buena nueva, que con un impactante vídeo grabado desde una ambulancia. En él, la televisiva aparece con mascarilla, sentada en una camilla y rodeada de maletas, una preocupante imagen que ha querido contrarrestar con un mensaje de lo más tranquilizador y alentador.

“Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo… me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien, es como una gripe un poco más fuerte” ha escrito Toñi Moreno en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

Esta decisión de la presentadora demuestra su alto grado de implicación en la causa. Y es que incluso ha decidido movilizar a una ambulancia para así evitar el contacto estrecho con personas a las que, sin quererlo, puede poner en riesgo.

Lo mismo ocurre con su hija Lola, de quien va a permanecer separada hasta que termine la correspondiente cuarentena. Se trata de una decisión complicada, pero, bajo su punto de vista, lo más conveniente es esperar a dar negativo, aunque esto implique enfrentarse a la mayor de sus preocupaciones, no poder abrazar a la pequeña en al menos diez días.

Parece consciente de los pasos recomendados por las autoridades sanitarias y, por mucho dolor y tristeza que la suponga estar alejada de su familia, tiene claro que los cumplirá por su bien y el de su círculo más cercano. Es por esto por lo que ha decidido dejar a la pequeña Lola en buenas manos y libres del virus: “a la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla” aclaró.

A pesar de que Toñi Moreno permanecerá aislada durante algo más de una semana, el próximo sábado 25 de diciembre a las 22:00 horas, la sevillana nos dará cita en Telecinco para disfrutar del que tal vez sea uno de los programas más especiales del año. Solo ella ha conseguido meterse en casa de Bertín Osborne y sorprenderle con una emotiva cena en familia, en la que además de la presentadora y todos los hijos del cantante, también ha tenido cabida Fabiola Martínez, expareja del respetado empresario.

De esta manera, Toñi ha sido una de las únicas personas que han provocado las lágrimas del madrileño, así como la primera en presenciar el esperado encuentro entre Bertín y la venezolana, un hecho insólito que, sin duda, formará parte de la historia de la televisión.