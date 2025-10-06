El caso de la muerte de Mario Biondo vuelve a estar en el ojo mediático. Hace doce años que el cámara perdía la vida en unas extrañas condiciones que, apuntaron, en primera instancia, que fue un suicidio. Sin embargo, las contradicciones de su fallecimiento -como la hora de su defunción-, más allá de las distintas conclusiones de los médicos forenses, supusieron que sus familiares quisieran hacer justicia -ya que siempre han mantenido que fue un homicidio-. Más de una década después, la Justicia española ha reconocido que Mario Biondo pudo ser asesinado. Una noticia que vuelve a poner en el foco a su viuda, Raquel Sánchez Silva.

El papel protagonista de Raquel

Aunque en su momento fue cerrado como un caso de suicidio, la muerte del italiano ha vuelto a poner sobre la mesa la causa de su fallecimiento -que podría haber sido un homicidio, como así lo han defendido sus progenitores, Santina y Pippo, durante estos años-.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en un desfile de moda. (Foto: Gtres)

A pesar de las tres autopsias que se le hicieron al cámara -cuyo cuerpo tuvieron que exhumar tras enterrarlo- por las diferentes hipótesis que existen desde entonces y por las extrañas condiciones y contradicciones, su entonces mujer, la presentadora Raquel Sánchez Silva, quiso pasar página lo antes posible. Por ello, la periodista asumió y aceptó la primera investigación judicial y posterior resolución, que concluía, según el doctor Abeza Rojo, que Biondo se había suicidado ahorcándose con una pashmina.

Al no estar conforme con la resolución, los padres del que fuera cámara de MasterChef, pidieron a la Justicia de Italia que reabriera el caso. Fue entonces cuando en octubre de 2018 la fiscalía General de Palermo tomó la decisión de solicitar una tercera autopsia que concluyó que Biondo se había quitado la vida.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en su boda. (Foto: Gtres)

Mientras que la familia de Mario no ha desistido en encontrar las pruebas necesarias para que se confirme que el cámara fue asesinado, su viuda tomó una postura muy distinta que puso en alerta a los padres de su ex marido, que consideraban que la presentadora estaba siendo muy fría y distante tras lo ocurrido. De hecho, en numerosas ocasiones la han señalado como una posible implicada en lo que consideran que fue un asesinato.

Ahora, la Audiencia de Madrid ha reconocido en un auto que hay «indicios de que no fue un suicidio» -a diferencia de lo que ha sostenido Raquel, que cuando encontraron el cuerpo de Biondo estaba presuntamente en Plasencia, su tierra natal-. Es por ello que el nombre de la presentadora vuelve a estar en el ojo mediático. La última vez que se pronunció sobre la muerte del italiano fue a raíz de un comunicado escrito por sus abogados tras la emisión de Las últimas horas de Mario Biondo. «La Sra. Sánchez Silva, que no ha visto ni tiene intención de ver la citada serie, ha encomendado a este Despacho su visionado y la eventual defensa de sus intereses en relación con su contenido, si a ello hubiera lugar», rezaba el documento, que apuntaba también que la comunicadora extremeña se opuso a la «producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del Sr. Biondo».

Raquel Sánchez Silva en el entierro del que fue su marido, Mario Biondo. (Foto: Gtres)

Precisamente, el silencio de la periodista -así como su breve tiempo de luto, ya que pocos días después de enterrar al cámara fue vista en Mallorca de lo más sonriente- molestó y mucho a los padres de Biondo al no contar con su apoyo en la investigación sobre la muerte del cámara. Además, sus ex suegros acusaron a la de Extremadura que cuando murió su hijo, poco tiempo antes habían tenido una fuerte discusión, por lo que siempre han mantenido que estuvo implicada. «Yo creo que fue ella», dijo la hermana de Mario en el documental. «Así como no tuviste piedad de mi hijo Mario Biondo, del mismo modo Dios debe pagarte no teniendo piedad de ti ni de tus hijos», escribió Santina.

¿Romperá Raquel Sánchez Silva su silencio de nuevo?¿Lo hará a través de un comunicado?¿O, por el contrario, volverá a blindarse de nuevo ante las nuevas noticias sobre el caso de su ex?