Si hay alguien polémico en la Familia Real española, ese es, por excelencia, Froilán. Aunque el divorcio de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue todo un escándalo y la vida de influencer de Victoria Federica sigue dando mucho de qué hablar, sin duda la palma se la lleva el primogénito de la familia. Y es que, aún sin saber muy bien cómo, siempre está involucrado en las peleas de jóvenes más mediáticas de la crónica social.

Es por ello que la Infanta Elena, en un intento de alejar a su primogénito de los escándalos, le ha mandado a Abu Dabi junto a su abuelo. Parece que, en principio, el hermano de Vic estará en la capital de Emiratos Árabes hasta el próximo verano con el único objetivo de poder alejarle de las amistades y lugares que frecuenta que no le están haciendo bien. Es por ello que su madre, intentando que su hijo mejore su comportamiento, ha decidido que vivir una temporada lejos de casa podría resultar terapéutico.

Una pelea con navajas

La última, un altercado la madrugada del día de Navidad, a las puertas de una conocida discoteca de Madrid, ubicada en el barrio de Salamanca. Según trascendió, el nieto de don Juan Carlos estuvo involucrado en una pelea con navajas mientras disfrutaba de la noche madrileña, acompañado por una amiga del ‘Pequeño Nicolás’. “Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado. Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea”, dijo en Y ahora Sonsoles tras salir a la luz que la Policía Nacional había abierto diligencias por un presunto delito de riñas.

Un tiroteo de cumpleaños

Sin embargo, no es la única pelea en la que el nombre de Froilán ha sonado con fuerza. Fue el pasado mes de julio cuando se alertó a las autoridades de un tiroteo en la discoteca Opium de Marbella a consecuencia de una pelea. Un terrible acontecimiento que dejó cinco personas heridas y en el que también se vio involucrado el nieto de doña Sofía. Tal y como anunció Look en exclusiva, en el local de Javier Calle, ex de Alba Díaz, se encontraba el hijo de la infanta Elena celebrando su cumpleaños. Sin embargo, volvió a salir airoso de la polémica y se desvinculó por completo de lo sucedido.

Un enfrentamiento de amor

Tan solo un mes después, el hermano de Victoria Federica volvió a estar en el punto de mira por protagonizar un nuevo incidente. Según informó Ya es verano, el joven tuvo un enfrentamiento con un chico en una discoteca de Marbella por “celos”, en concreto con el nuevo novio de Mar Torres, su ex pareja. Allí, la influencer se mostró en actitud cariñosa con su nueva ilusión y esto molestó a Froilán. “Se puso muy nervioso y terminaron enfrentándose, se sentían los gritos que pegaban y tuvieron que meterse los amigos de él”, contó un testigo al espacio televisivo.

Y es que, desde su más tierna infancia, el nieto de don Juan Carlos siempre ha destacado por su carácter rebelde y campechano, y parece que va a seguir siendo así. ¿Volverá a sonar con fuerza su nombre en este 2023? Habrá que esperar. Mientras tanto, la infanta Elena y Jaime de Marichalar siguen lidiando con la adolescencia de sus hijos, que se han convertido ya en rostros habituales de la actualidad. Por su parte, aunque Vic no sigue un perfil polémico, sí que está trayendo quebraderos de cabeza a sus padres debido a su futuro en las redes sociales.