Joaquín Prat, víctima de una inocentada televisiva con Froilán como principal protagonista

No cabe duda de que el último incidente que ha girado en torno a Froilán ha hecho saltar las alarmas de todos los rincones del país. Era hace tan solo unas horas cuando el hijo de la Infanta Elena había sido señalado por formar parte de una reyerta con navajas en los aledaños de una discoteca ubicada en la calle Goya de Madrid durante el pasado 25 de noviembre. Un altercado que parece haber quedado tan solo en un susto para el hermano de Victoria Federica, y que como no podía ser de otra manera, han comentado Joaquín Prat y sus colaboradores en Ya es mediodía.

Cuando todos los presentes en plató hablaban largo y tendido sobre el asunto en cuestión, Miguel Ángel Nicolás ha aprovechado para desvelar que el sobrino del Rey Felipe lleva siendo dos días nada más y nada menos que Trending Topic internacional. Algo que solo consiguen grandes rostros conocidos a lo largo y ancho del globo, y que sin embargo, habría logrado el joven, aunque no precisamente por un tema positivo. De esta manera, el presentador se ha encargado de dar paso a la redacción del programa del mediodía de Telecinco, donde el redactor Iván García ha informado de que el nieto predilecto del Rey Juan Carlos había acaparado portadas de tal calibre como las de The Sun o Le Figaro, prensa que supuestamente se había hecho eco de una noticia que tiene a Froilán y a la conocida como La Pechotes como principales protagonistas.

Dada la expectación que estaba teniendo la famosa pelea tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, el maestro de ceremonias no podía dejar de mostrar su asombro al tener en cuenta la gran repercusión que había tenido la información citada. Una situación que Miguel Ángel Nicolás no ha querido alargar más, pasando a gritar a Joaquín “inocente, inocente”. Y es que, el compañero de Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa no se había percatado de que hoy es día 28 de diciembre, es decir, Día de los Inocentes, razón por la que todos sus compañeros le han querido dedicar una broma que posiblemente ha conseguido provocar la risa inmediata de los espectadores.

Unos minutos más tarde, y habiendo ya interiorizado que se trataba de una broma, Prat ha querido desvelar el motivo por el que ha llegado a creerse lo que los trabajadores de Ya es mediodía le estaban contando, ya que considera que “el cuarto en la línea de sucesión vende mucho”. Un momento de lo más divertido por el que incluso el presentador ha llegado a sonrojarse: “Se me ponen las orejas rojas cuando me hacéis esto”, confesaba entre risas y sin poder creer que todas las personas que día tras día comparten plató con él, se habían puesto de acuerdo para gastarle una broma en pleno directo y en una fecha muy marcada en los calendarios españoles.