La resurrección de Tamara Gorro un año después de caer al abismo

El 18 de octubre de 2021, Tamara Gorro publicaba su mensaje más preocupante. Días antes había abandonado las redes sociales alertando de que algo no iba bien en su vida. Pero llegó su confesión más dura: «Evidentemente, no estoy bien por ciertos temas», dijo con la voz temblorosa. En ese momento, su familia virtual comenzó a preocuparse por el estado de una mujer que si por algo se caracteriza es por irradiar felicidad a sus seguidores cada día a través de sus redes sociales. De manera paralela, en ella comenzó un proceso emocional duro en el que su único objetivo era volver a recuperar su vida normal. A día de hoy, se podría decir que si no lo ha conseguido está muy cerca de hacerlo.

Una semana después decidió romper su silencio para confesar que había recurrido a médicos especialistas: «Os dije que volvería cuando sucedieran ciertos acontecimientos, y uno ya ha sucedido. Es la recomendación de mi terapeuta de volver porque me hacéis muy bien. Otro es que mi cuerpo tolerase la medicación que mi psiquiatra me ha puesto. Y diréis ¿psiquiatra? Pues sí», argumentó.

A finales de noviembre llegaba uno de los peores momentos. No solo no mejoraba sino que cayó al abismo en picado. Ella misma reconoció haber «tocado fondo». Lo hizo durante el concierto de Dani Martín en el WiZink Center de Madrid. Era su primera salida en medio de su crisis y una de las pocas que haría, pero bien merecía la pena romper su encierro con tal de cantar las canciones de uno de sus artistas favoritos. Sus palabras no podían contener más desesperanza: «He tocado fondo. […] Estoy mal. Antes era ‘bien, bien’. […] No tengo un diagnóstico. Todavía no sé decirte qué pasa. Es como cuando te partes un pie y dices ‘no he hecho la rehabilitación, no sé qué camino tengo que llevar o cómo me tengo que curar’. Yo sé que tengo un problema de salud mental», avisaba.

Dicen que cuando viene mal dadas llegan todas de golpe y eso es lo que le pasó a la extronista de MYHYV. Viajó a Laponia con su familia para tratar de olvidar su apático día a día pero lo que iba a ser motivo de ilusión acabó convertido en una pesadilla porque la compañía aérea les perdió las maletas.

Tamara Gorro despidió el 2021 con tristeza y sabiendo que su matrimonio con Ezequiel Garay se había derrumbado. El 3 de enero sorprendieron a todos al anunciar su separación, insistiendo en el deseo de que fuera de manera temporal: «Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos doce años. Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio», comunicó en su cuenta de Instagram. Días después se volvió a romper con las informaciones que circulaban por los medios sobre su marido y que lo desacreditaban: «Basta ya. No puedo más, estoy enferma y me está costando mucho todo. Quiero dejar claro, como he dicho, que he atendido a todo el mundo. Lo seguiré haciendo. No juzgo ni voy a malmeter, pero la gente que se está subiendo al carro y mintiendo y dejando a Ezequiel mal no lo puedo tolerar. No puedo más. Intento salir, pero joder, es imposible así. Creo que soy una persona normal, y digo todo como pienso, pero no puedo más, por favor».

Afortunadamente, siempre sale el sol. Después de unos meses de plena oscuridad, Tamara volvió a sonreír. El 4 de junio comunicaron que habían decidido darse una segunda oportunidad. «Mejor juntos», escribió en su perfil. Lo cierto es que el exfutbolista ha sido un gran apoyo para ella en este duro proceso de depresión incluso cuando no estaban juntos.

No obstante, la influencer tuvo que lamentar dos mazazos más. Por un lado, tener que ser intervenida de urgencia: «Tengo que bajar al quirófano dentro de muy poquito. Sabéis que llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma mi pérdida de peso no ha sido solamente por la enfermedad mental que tengo, también es porque cada cosa que ingiero la vomito».

Sin embargo, lo que más dolor le produjo fue la muerte de Valeria, la hija de unos amigos suyos que ha estado luchando contra el cáncer durante cinco años fallecía a consecuencia de la enfermedad. Esto la dejó absolutamente destruida y la devolvió a un estado de tristeza. Pero con mucho cariño de los suyos y un gran tesón, logró salir hacia adelante hasta ser la Tamara Gorro que todos conocemos.