Tamara Gorro reaparece tras su misterioso parón: «no estoy bien»

A Tamara Gorro le pasa algo. Ella misma ha sido quien lo dio a entender hace unos días cuando, sin previo aviso, colgó el cartel de cierre temporal en su cuenta de Instagram. Para ser exactos, la mujer de Ezequiel Garay publicó un post en el que pedía tiempo a su comunidad de fans, a los que se refiere como familia virtual. Un fondo blanco, dos corazones y una frase escueta pero contundente: “Permitidme un descanso, familia virtual. Os amo”.

Cuatro días después de este post, que sigue siendo la última publicación fija de su tablón en la mencionada red social, Tamara ha reaparecido en sus stories para dar ciertas explicaciones sobre lo que está sucediendo. En penumbra y con una voz casi susurrante, la empresaria ha dado la cara frente a sus seguidores para hablar de lo que le está pasando.

“Hola familia virtual, no aguanto más, tengo que grabar estos videos y perdón porque me tiembla el pulso y se mueve la cámara”, comenzaba la ex pretendienta de Mujeres y hombres y viceversa. “A ver aunque yo este desconectada leo los mensajes privados, estoy pendiente de vosotros y hay una extrema preocupación, no solo por vuestra parte, también por parte de los medios de comunicación. Y es normal, lo entiendo. Que una persona como yo, que está siempre pendiente de vosotros, haciendo contenido, de repente desaparezca pues lo normal es que exista (la preocupación)”.

Y aunque la mujer de Ezequiel Garay no ha contado la causa que le ha llevado a tomar la decisión de apartarse de todo, sí ha reconocido que no pasa por un buen momento. “Considero que no es necesario manteneros en vilo cuando se puede aparecer y decir ‘oye tranquilidad que a mí no me pasa nada grave’. Evidentemente no estoy bien, por temas que seré la primera en contaros. Pero voy a seguir con este descanso, tienen que suceder ciertos acontecimientos para yo volver con fuerza y energía y ya está. Pero que por favor os digo que tranquilidad, que no pasa nada grave. Repito que os lo contaré y que en nada volveré”.

Sus referencias a que le tiembla el pulso, su tono de voz, la penumbra y reconocer que no está bien hacen de esta aparición la más preocupante de Tamara en mucho tiempo. Cierto es que ella ha pedido calma y ha recalcado que a ella misma no le pasa nada grave. Un consuelo solo a medias para su familia virtual, que conoce bien cuáles son las preocupaciones de su ídolo y cuyos protagonistas son unos más de esta comunidad que lleva años apiñándose en torno a la que fuera Miss Segovia.

En su empresa las cosas parecen no haber cambiado mucho, por lo que ocurra lo que ocurra parece que Ezequiel y sus hijos, es decir, su entorno más cercano, se encuentra bien.