Ana Rosa Quintana pone nombre a la nueva ilusión de Tamara Falcó

Han pasado casi tres meses desde que Tamara Falcó consiguió acaparar el foco mediático por un motivo que probablemente nunca hubiera querido. En plena resaca de felicidad por su compromiso con Íñigo Onieva, salían a la luz unas imágenes comprometidas del empresario que ponían en jaque su historia de amor con la marquesa. Un durísimo varapalo por el que a la hija de Isabel Preysler no le quedó más remedio que tomar un camino distinto al de su ahora ex, teniendo a gente de todos los rincones del país de su parte.

Dada la difícil situación que tuvo que atravesar la ganadora de MasterChef Celebrity, muchas han sido las personas que han esperado como agua de mayo que su corazón volviera a estar ocupado por una persona que no fuera Íñigo Onieva. Algo que podría haber tenido lugar recientemente y de la mano de un misterioso hombre que mucho tiene que ver con ambos. Este no es otro que Hugo Arévalo, un amigo tanto de Tamara como del empresario que podría haberse colado en los sentimientos de la colaboradora de El Hormiguero para hacerle olvidar el pasado. Así lo han comentado desde El Programa de Ana Rosa, haciendo especial hincapié en este nuevo vínculo: “Es más joven que ella. Están ilusionados y bastante entregados a la causa. La cosa va viento en popa. Íñigo le recrimina que no haya ido de frente, que justo haya ligado con Tamara Falcó”, comenzaban explicando en el espacio televisivo en cuestión, para después entrar en más detalles sobre su personalidad: “Es de Madrid, responsable de un máster digital y socio en varias empresas. Pertenece a una importante familia”, aseguran, señalando además que ya “ha habido primer beso” entre ellos. Algo que no resulta extraño, ya que Hugo ha estado presente en momentos muy importantes de la vida de la marquesa, como por ejemplo su 40 cumpleaños.

Sea como fuere, por el momento, Tamara Falcó no se ha pronunciado al respecto, mientras que los colaboradores de Ana Rosa Quintana coinciden en que a Íñigo no le habría gustado en absoluto este acercamiento: “Sus amigos se quedaron impactados. Íñigo le reclama el gesto delante de todos sus amigos en un grupo de WhatsApp”, apuntan, sobre todo teniendo en cuenta que el último movimiento del empresario indica que quizá estaría intentando aún reconquistar a la hija de Carlos Falcó al haber emprendido el Camino de Santiago con la mayor de las ilusiones, dejando constancia de todo el proceso en su cuenta de Instagram, visiblemente orgulloso por haber conseguido un reto que ha parecido bastante importante a algunas personas como Mario Vargas Llosa. Y es que, durante su reaparición en el Teatro del Instituto Francés, el Premio Nobel confesó que “sí cree” que pueda ser una manera de volver a colarse en el corazón de Tamara, sobre todo sabiéndose la gran fe católica que posee la hermana de Ana Boyer y que refleja siempre que tiene oportunidad.