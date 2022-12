Ana Rosa Quintana ha vivido una mañana de lo más especial y diferente a cualquier otra gracias a un regalo de Paolo Vasile. El todavía consejero delegado de Mediaset ha querido tener un detalle con los trabajadores invitándolos a churros con chocolate para endulzar el desayuno. Ni corta ni perezosa y tras comentar el temporal que azota al país, la periodista ha compartido con la audiencia este divertido momento.

«Mirad por dónde voy a empezar yo», para después recalcar entre risas y mirando a cámara: «¡Chocolate y churros!». Una imagen de lo más desenfadada y que muestra el lado más espontáneo de Ana Rosa, que nunca duda en mostrarse con absoluta naturalidad ante sus espectadores, esos que le acompañan cada mañana en el magacín líder de audiencia en su franja.

Acto seguido, la periodista explicaba el motivo de este rico desayuno tan típico de estas fechas: «Todos los empleados de Telecinco están tomando chocolate con churros, no soy yo sola. Paolo Vasile invita a todo el mundo de Mediaset, vosotros también lo tenéis, pero sois más educados que yo», ha dicho.

Su compañero Joaquín Prat no daba crédito ante lo que estaba viviendo: «En serio, ¿te vas a comer un churro de verdad en directo?». Ana Rosa contestó al presentador sin parar de reír y mojando el dulce en el chocolate: «Pues parece que sí, me voy a comer un churro. A grandes males, grandes remedios», ha finalizado. Y es que no es casualidad que le llamen La Reina de las mañanas, un apelativo que se ha ganado por reacciones tan geniales como éstas.

Este gesto de Vasile anticipa el toque de corneta para él. Sabe que su salida del grupo de comunicación está cerca de su final, fijado para el 31 de diciembre, si bien no se espera que sea definitiva a todos los efectos hasta unas cuantas semanas después. Dentro de las instalaciones de Fuencarral hay un ambiente de expectación e intriga. Existe cierta incertidumbre por los cambios que vendrán tras la salida del italiano y la entrada del nuevo equipo venido del mismo país, y capitaneado por Alessandro Salem.

La relación con el grueso de empleados es buena pero con Ana Rosa va a un nivel más allá. La presentadora no dudó en elogiarlo hace algunos días, al hablar de su marcha: “Después de 23 años, él ha decidido marcharse. Ha sido un grande de la televisión (…) quiero agradecer personalmente su generosidad, su amistad y cómo nos ha defendido a todos los que trabajamos aquí y los que damos la cara aquí en momentos difíciles y complicados. Ha cambiado la historia de nuestro país», explicó.

Uno de los momentos que quedará dentro del imaginario colectivo es el abrazo con el que Paolo mimó a Ana Rosa Quintana el mismo día en el que la periodista regresaba a la televisión, recuperada del cáncer de mama que le apartó de la misma.