Tamara Falcó se sincera sobre un aspecto clave de su ansiada maternidad: "No estoy en ese punto"

Tamara Falcó ha reaparecido en el Palacio de Cibeles para dar el pistoletazo de salida a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. La marquesa de Griñón ha atendido a los medios con motivo del desfile de Pedro del Hierro, la firma de la que es diseñadora y embajadora. Tras un verano en el que ha dado la vuelta al mundo con su marido, Íñigo Onieva, la socialité ha actualizado algunos asuntos de su vida privada: como su deseo de convertirse en madre o su opinión sobre las memorias de su madre, Isabel Preysler, de las que ya dio su primera impresión.

Desde su boda con Íñigo Onieva en julio del 2023, una de las grandes incógnitas en la vida de Tamara son sus planes de ampliar la familia junto al empresario. Sabido es que la marquesa de Griñón, que tiene muchas ganas de convertirse en madre, recurre a métodos de fertilidad de acuerdo con los valores católicos que profesa. Antes de responder a esta gran incógnita, la hija del siempre recordado Carlos Falcó se ha pronunciado también sobre la nueva paternidad de su hermano, Enrique Iglesias, que será padre por cuarta vez con Anna Kournikova.

Tamara Falcó en la MBFWM. (Foto: Gtres)

En su vuelta al cole, la hija de la reina de corazones ha hablado sobre sus planes de maternidad y si continúa su deseo de convertirse en madre junto a su marido. De no ser así, la socialité ha aclarado si se plantearía la posibilidad de adopción: «Ahora mismo no estoy en ese punto. De todas maneras, creo que la edad límite para adoptar es 40 o eso me dijeron. Pero no es algo que nos hayamos planteado. Ni lo hemos hablado».

Tamara Falcó se pronuncia sobre las memorias de su madre

Al igual que Isabel siempre ha sido muy crítica con su hija Tamara, la marquesa de Griñón también ha opinado sobre el gran proyecto de su madre: sus memorias. En un primer momento, sorprendió al decir que había capítulos que desconocía sobre la vida de su madre.

Isabel Preysler sonriendo. (Foto: Gtres)

«Lo vivo con expectación», ha confesado ante los reporteros. «No lo he leído aún, pero sí que me ha dado a leer unas partes, unas páginas…», asegura. Un proyecto muy emocionante tanto para la socialité, como para sus hijos, según afirma Tamara. «Hay muchas cosas que voy a aprender sobre mi madre, sobre todo como mujer», considera al respecto. Y es que no le ha sorprendido el empeño y el esfuerzo que Preysler ha puesto en sus memorias. «Es tan perfeccionista, que si se tiene que quedar hasta las 9 de la mañana, se queda».

Tanto es así, que a pesar de que el manuscrito tiene que entrar ya a imprenta, Isabel seguiría corrigiendo cosas. «Mi madre ha estado detrás de todos los detalles, pero ha habido gente como Pilar Vidal que la ha ayudado mucho y ha sido un apoyo fundamental», asegura la marquesa de Griñón. «Sé que habla de Filipinas, de mi padre o de tío Julio, pero no sé exactamente», detalla respecto al contenido del libro.