Tamara Falcó atraviesa en este momento varias situaciones que han mantenido su nombre en la primera línea mediática en los últimos días, siendo su relación con Íñigo Onieva una de las más comentadas. Especialmente, tras lo sucedido con el empresario el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín. Íñigo fue visto en un hotel sin Tamara y, al percatarse de la presencia de un paparazzi, intentó esconderse detrás de un contenedor de escombros. Aunque la marquesa de Griñón ha querido restarle importante a este episodio, asegurando que todo se debió al deseo de Onieva de evitar a la prensa, lo cierto es que la situación ha alimentado aún más la ola de rumores en torno al estado de su relación.

A esto se suma que lo que sería una muy buena y feliz noticia para Tamara Falcó e Íñigo, no llega. La pareja ha expresado en varias ocasiones su deseo de ampliar la familia. Sin embargo, no ha logrado concebir de manera natural, lo que ha generado gran incertidumbre. Tampoco parecen estar dando resultado los procesos de fertibilidad a los que la hija de Isabel Presyler se habría sometido en los últimos tiempos. «Pienso que si Dios no me da una familia por algo será. Voy a mis médicos, mis revisiones…Yo rezo, pero hay médicos detrás», ha dicho recientemente Tamara.

Por si fuera poco, Isabel Preysler es otro de los frentes abiertos en la vida de Tamara Falcó en la actualidad. En concreto, los problemas económicos que enfrenta la reina de corazones. A sus 74 años recién cumplidos, la madre de Tamara estaría atravesando problemas económicos derivados de un declive de su imagen publicitaria. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la ausencia de actividad pública de Preysler en los últimos meses. Fue el 29 de octubre de 2024 cuando Isabel Preysler se dejó ver en público por última vez. La socialité aceptó una invitación para asistir a la gala de premios organizada por una revista, donde recibió un galardón.

Isabel no estuvo sola, la acompañaron dos de sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. Juntas, posaron ante los fotógrafos con una gran sonrisa, demostrando una vez más el fuerte vínculo familiar que las une. Sin embargo, Preysler pronunció un discurso que ahora adquiere un mayor significado si cabe. «Debo estar haciéndome muy mayor porque últimamente me están dando muchos premios. Creo que ha llegado el momento de empezar a retirarme y dejaros a mis hijas, que son mucho más divertidas y graciosas que yo. Y ni os cuento cómo son mis nietos», bromeó desde el escenario.

Tamara Falcó se enfrenta a Juan del Val en El Hormiguero

Al margen de lo anterior, en las últimas horas Tamara Falcó se ha convertido también en noticia por su enfrentamiento público con Juan del Val, en directo, en El Hormiguero. En el último programa, el escritor hizo un comentario sobre el protocolo relacionado con los estornudos, que provocó la reacción de Tamara Falcó. Del Val se quejó de la repetición del ciclo en el que, tras un estornudo, alguien pide perdón, otro dice «Jesús» y otro «gracias». Tamara, acostumbrada al protocolo, mostró su desacuerdo y defendió que se trataba simplemente de una cuestión de educación. «Es una cuestión de educación. Llámalo cómo quieras (…) Hay que decir perdón porque has podido incomodar a alguien. Si se lo dices a alguien te estás preocupando por su salud», dijo.