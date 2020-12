Susanna Griso, como muchas celebridades de nuestro país, está preparando a conciencia la Navidad. Éstas serán, también para ella, unas fiestas muy atípicas debido a las restricciones impuestas por las autoridades en medio de lo que muchos califican como una tercera hola de la COVID-19, la pandemia global que mantiene en jaque a todo el mundo. Además de los planes personales, más allá de su perfil público, la periodista no ha querido perderse el estreno del musical infantil “Pica Pica”. Un show para la gran pantalla en el que el popular trio infantil cuenta las aventuras de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, para los más pequeños de la casa. Un evento en el que, como era de esperar, la comunicadora ha hablado sobre diferentes aspectos de su vida. Así, Susanna no ha tenido inconveniente en explicar el motivo de su asistencia al estreno: “Es lo que tiene tener hijos pequeños. Hacer planes juntos con lo poco que se puede hacer ahora, pues es lo que hay”, explicaba a los compañeros de la prensa.

Para la presentadora, es muy importante seguir apostando por acudir a diferentes actos culturales con el fin de seguir fomentando la supervivencia del sector: “Yo no dejo de ir al cine ni al teatro. De hecho, creo que he ido más que en otras épocas de mi vida. Siempre he tenido una sensación de seguridad, tanto en el cine como en el teatro”, la periodista explicaba así cómo cumple con las recomendaciones sanitarias en tiempos de Pandemia: “Guardando las distancias, con el gel hidroalcohólico, en el momento de evacuar las salas con muchas precauciones. Entiendo que el miedo es libre, pero yo siempre me he sentido segura y lo recomiendo”.

Cercana y muy abierta con los reporteros, la presentadora relataba a los medios de comunicación acerca de su particular conversación con el Rey Juan Carlos. Un hecho que ha dado la vuelta a la Red, como no podía ser de otro modo: “Bueno, pues había tenido la ocasión de preguntarle si tenía la ocasión de venir a Madrid por fiestas, que era su deseo, y él estaba pendiente de tomar esa decisión. Respondió a una pregunta que le había hecho semanas atrás”. De este modo, Susanna seguía explicando a los periodistas cómo valora el gesto del Monarca, aunque trató de restarle importancia en todo momento: “Tuvo la deferencia de decir que la decisión estaba tomada y que se quedaba con motivo de la pandemia. El comunicado ya lo visteis, fue nada, fue un mensajito muy corto que el mismo me trasladó, me contó que también había avisado a Carlos Herrera y así fue, no tiene mayor importancia”.

Griso, tampoco tuvo inconveniente en expresar su particular opinión acerca de la decisión de don Juan Carlos: “El quería volver, yo también estoy convencida de que su intención era volver a casa por Navidades y de ahí también esa regularización, pero la circunstancias son las que son y entiendo que después de haberlo hablado con la casa y con el gobierno. Que sea por la pandemia, no lo tengo yo muy claro, pero entiendo que era una solución de compromiso”. Sin duda, una decisión muy complicada que ha salpicado al resto de su familia, como es el caso de María Zurita , una de sus grandes amigas: ”Para ellos es muy duro porque el desgarro familiar y personal es muy duro. Verse constantemente perseguidos y preguntados por este asunto … Pero es lo que hay y tocará lidiar con esta tormenta”.

Tras hablar sobre algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad, la periodista explicó a los compañeros, cuáles son los planes de su familia en estas fiestas: “Pues, si nos dejan, viajamos a nuestra tierra, pero no vamos a poder ver a nadie. Yo pensaba hacerme una ruta por el día anterior y encerrarme en casa y sólo ver a mi hermana. Pero creo que no voy a poder ver a nadie más”. Estas serán por tanto unas Navidades muy complicadas en la familia de Griso, como ella misma nos explicaba: “En mi casa en Navidad éramos entre 45 o 50. Como no hay casa de esas dimensiones teníamos que alquilar casa que tuvieran esas dimensiones. Van a ser unas navidades extrañísimas y se me hace muy raro ir mi tierra y no ver a nadie. Pero es lo que toca. Pensamos que la vacuna nos lleve alegrías.

Además de hablar largo y tendido sobre sus particulares fiestas, antes de marcharse, Susanna explicó también cómo ha vivido la polémica generada en torno a la figura de su compañero, Francisco Rivera, colaborador de ‘Espejo Público’ desde hace ya casi cuatro años: “No me gusta ser portavoz de nadie, pero yo he visto que lo ha pasado mal durante unas semanas, ahora está más animado y ojalá se pueda aclarar en el 2021 porque para ellos es un desgarro personal y familiar”. Una trama familiar que no ha pillado por sorpresa ni a Susanna ni al resto de colaboradores del espacio: “No, porque Fran ya en Espejo nos había contado que eso estaba allí en un cuarto muriendo de asco y era algo que a ellos les generaba muchísimo dolor y él ya lo había hablado con su hermano. No me ha sorprendido la historia. En espejo él ya lo había comentado”.

La periodista aprovechaba la ocasión para cebar la esperada entrevista que Francisco tiene prevista para el próximo lunes 21 de diciembre. Un encuentro con su hermano Cayetano hablando de cuestiones familiares más allá del vendaval mediático en torno a la figura de su padre: “Sí, es una entrevista muy bonita, muy entrañable, lo poco que he podido ver yo. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Es un tono navideño y familiar”.