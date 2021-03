Apenas quedan unas semanas para que ‘Supervivientes 2021’ comience su nueva entrega. Hace unos días, ‘El programa de Ana Rosa’ tuvo el privilegio de anunciar el primer concursante que pondrá rumbo a Honduras para vivir una de las experiencias más extremas de su vida. Se trata de Antonio Canales que, gracias a esta oportunidad, el bailaor sevillano volverá a estar en primera línea mediática. Hace unas horas, la cadena -Telecinco-, ha revelado otro de los participantes que ya forman parte de la lista. Sylvia Pantoja también vivirá la aventura tras sentarse hace unos meses en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ para hablar de la enemistad que mantiene con su prima, Isabel Pantoja.

Durante aquella conversación en la que Jorge Javier Vázquez fue el hilo conductor del espacio, la artista reveló que la tonadillera le había causado mucho daño. «Yo nunca imaginé que llegaría este momento. Pensaba que nunca podría hablar de mi vivencia. La entrevista de mi primo Kiko me conmovió mucho. De hecho, le mando un mensaje porque me gustaría retomar la relación con él porque le apoyo en todo lo que ha dicho», expresó en un primer momento. «Creo que Isabel ha sido injusta conmigo porque no me ha dado la oportunidad de hablar con ella. Lo he intentado y se ha negado. Ha hecho cosas que han llegado a mis oídos que me han dolido y que me hubiera gustado hablar con ella», añadió en relación a su distanciamiento con la intérprete de ‘Marinero de Luces’, con quien se dejó de hablar años atrás. Pero ¿cuál fue el motivo de que ambas tomaran caminos diferentes? Sylvia que también es cantante, recibió una oferta de trabajo por parte de Chiquetete para que fuera su corista, algo que no sentó del todo bien a la que fue mujer de Paquirri. Ese fue el principio del fin.

¿Quién es Sylvia Pantoja?

La nueva concursante del reality más extremo de la televisión comenzó su carrera como artista cuando apenas era una adolescente. En total cuenta con siete discos y ha triunfado sobre todo en México, donde recibió el Premio Nacional de la Mujer por su larga trayectoria profesional dentro de la industria de la música y de la televisión. Además, en el año 2000 representó a España en el festival de la OTI. Ahora tendrá que demostrar sus habilidades de supervivencia en un concurso que no se lo pondrá nada fácil, pues tendrá que convivir con el hambre y las complicadas condiciones climatológicas adversas que hemos podido ver en cada edición.

Otros concursantes de ‘Supervivientes 2021’

Este sábado, la revista ‘Hola’ anunció en exclusiva que otro de los rostros que veremos en esta nueva entrega será el de Alexia Rivas, exreportera de ‘Socialité’ y expareja de Alfonso Merlos. Pese a que durante cerca de dos años ha trabajado codo con codo con María Patiño para el mencionado programa, su salto a la fama se dio cuando salió a la luz su romance con el periodista. Por aquel entonces, Merlos mantenía una relación con otra colaboradora de la cadena, Marta López, quien descubrió la infidelidad gracias a un vídeo de Javier Negre. Por otro lado, el bailaor Antonio Canales es otro de los participantes que también están confirmaros para poner rumbo a la isla hondureña.

Fue el pasado lunes cuando Telecinco lanzó su spot promocional de ‘Supervivientes 2021’. Un anuncio de unos 54 segundos de duración en el que se veía a los presentadores -Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Joirdi González y Lara Álvarez- vestidos como vigilantes de la playa. Bajo el lema: «Siempre vigilantes, siempre alerta. Están preparados», el programa inicia su cuenta atrás.