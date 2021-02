Hace una semana que Kiko Rivera anunció a través de su cuenta de Instagram que se apartaba de la televisión debido a los últimos acontecimientos. Han pasado ya más de 3 meses desde que se inició la brutal guerra mediática entre el DJ e Isabel Pantoja y desde entonces no han parado de salir numerosas informaciones a la luz, lo que ha provocado un distanciamiento entre madre e hijo. Todo este entramado, también ha hecho que ‘Sálvame’ haya rebuscado en la hemeroteca y haya dado con unas llamativas declaraciones que hizo Kiko hace más de diez años por las cuales ha tenido que pedir perdón.

«Querida María. Ese vídeo de hace más de 15 años, evidentemente el Kiko de hoy en día no piensa así», ha comenzado diciendo el escrito del hijo menor de Paquirri en sus redes sociales. «Puedo entender tu enfado, pero no me lo tengas en cuenta, ya que es de hace bastante tiempo en una situación complicada para mí. Te pido disculpas por las palabras utilizadas en aquel momento. Un saludo y lo siento», ha terminado diciendo. Mensaje que también le ha enviado en privado a María Patiño, tal y como ha revelado este domingo mientras presentaba la nueva entrega de ‘Socialité’. «Te perdono Kiko. Eso son cosas del pasado. No lo tengo en cuenta», ha dicho la periodista en respuesta al comunicado del DJ.

Fue en 2006 cuando Kiko Rivera ofreció una entrevista al periodista Gustavo González. En dicho contenido cargó duramente contra María Patiño. Desde «hija…» a que solo soltaba «mi…» por la boca. «Es tonta y fea, es una mujer ca… La veo en persona tan estúpida y tan poca cosa», dijo por aquel entonces.“La envidia es lo peor que hay”, añadió a su discurso en el que también dio su opinión sobre María diciendo que no valía «ni un duro». La presentadora no fue la única que recibió este tipo de ataques durante la entrevista, Jorge Javier Vázquez también fue otro de los afectados de las palabras que dijo en su día Kiko Rivera. Sin embargo, son cosas que han quedado en el pasado y en la actualidad mantienen buena relación.

La muñeca robada de Omar Montes

Otra de las noticias de la semana ha puesto a Omar Montes como uno de los protagonistas de la jornada. Durante su visita a ‘La resistencia’, el cantante aseguró a David Broncano que la muñeca de porcelana que le estaba regalando la robó en Cantora en una de sus visitas. LLegados a este punto, es necesario recordar que en el pasado, el artista fue pareja de Isa P durante unos meses. Motivo por el que podría ser verdad que esa muñeca perteneciera a la tonadillera.

Nada más lejos de la realidad. La redacción de ‘Socialité’ ha investigado sobre el paradero de dicha muñeca y ha descubierto que es de sus abuelos. Dicho hallazgo ha sido posible gracias a un vídeo del programa en el que aparece la famosa muñeca. De hecho, Isa P ha llegado a decir que su madre no tiene ese tipo de jueguetes en su casa y que por lo tanto, no la había visto en su vida. Ahora queda esperar si Omar Montes aclara lo sucedido, si reconoce su mentira o por el contrario explica el motivo por el que lo hizo, por si en un hipotético caso el supuesto ‘robo’ formaba parte del show.