Ha sido un año de lo más duro tanto para Irene Rosales como para Kiko Rivera. Quién se lo iba a decir cuando comenzó el 2020 que sería uno de los peores años de sus vidas. Hace justo un año, la colaboradora de ‘Viva la vida’ tenía que despedir a una de las personas más importantes de su vida, su madre, Mayte Vázquez que tras luchar contra el cáncer que padecía, falleció. El pasado 4 de febrero se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer y la mujer del DJ lanzó un reflexivo mensaje a través de las redes sociales.

«Maldita enfermedad que a tantas personas te has llevado y a muchas les haces sufrir…», comenzó diciendo haciendo referencia a la dolecia que padeció su progenitora. «¿Que tu vida cambia cuando te dicen que tienes cáncer? Pues claro que cambia… Da un giro de 180 grados. (…) Es una enfermedad de mierda que nadie merece padecer. El truco está en vivir, en aprovechar el hoy… Vivir es urgente para todo ser humano. Qué gran verdad. Vivir es urgente», sentenció. Ahora, un año después de la triste pérdida que supuso un antes y un después en su vida ha querido homenajear a Mayte Vázquez con una emotiva instantánea acompañada de unas palabras cargadas de dolor.



La fotografía corresponde al día en el que se casó con Kiko Rivera y se puede ver a madre e hija cómo se dan un beso lleno de cariño. A este bonito recuerdo, Irene Rosales ha querido añadirle unas palabras. «Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele… Me has dejado el alma rota… Te necesito siempre.

Te amo mamá», ha escrito visiblemente afectada en el primer aniversario de la muerte de su madre.

Por su parte, Kiko Rivera, también ha querido recordar a su suegra con una tierna estampa a través de sus redes sociales. Decir que, el hijo menor de Paquirri ha estado siempre muy unido tanto a Mayte Vázquez como a otros miembros de la familia Rosales. «Te echo tanto de menos suegra», ha comenzado diciendo. «Un año ya desde que te fuiste y destrozaste nuestras vidas. Pero hoy no voy a dejar que me consuma la tristeza y voy a recordar todo lo bueno que me enseñaste. Por cierto sigo cumpliendo la promesa…tú y yo sabemos lo que es ❤️», ha escrito el DJ. Sin embargo, no ha querido dar más detalles sobre las últimas palabras que ha escrito en el post sobre la promesa que le hizo a la madre de su mujer.



Tan solo 9 meses después, Irene Rosales sufría otro duro mazazo que la dejaba completamente huérfana. Su padre, Manuel Rosales fallecía como consecuencia del tumor cerebral contra el que llevaba luchando cerca de 16 años. «Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros», reveló Irene Rosales en enero de 2019.

A este año negro se le suma la brutal guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Algo impensable y que nadie se podría llegar a imaginar y que ha separado a madre e hijo no se sabe por cuánto tiempo, ya que la tonadillera se ha encerrado en Cantora y no quiere tener ningún tipo de contacto con su ‘pequeño del alma’ -como le llamaba cariñosamente en varias ocasiones-.