Anabel Pantoja y Omar Sánchez llevan con mucha discreción su relación. Es cierto que la colaboradora tiene algún que otro gesto en redes sociales con su pareja, pero con cuentagotas. Por su parte, él tiene un perfil profesional en el que comparte contenido exclusivo de sus proyectos, pues rara vez se ha visto una estampa junto a la sobrina de Isabel Pantoja. Sin embargo, el empresario ha sorprendido hace unas horas y ha publicado un divertido vídeo en stories de su cuenta de Instagram que confirma la buena relación que tiene con Kiko Rivera.

En el clip que apenas dura 15 segundos se puede ver a Omar con un ‘total look’ negro compuesto por sudadera y jogger bailando al ritmo de ‘Conmigo subes’, una canción del hijo menor de Paquirri junto a Tutto Durán. Un gesto que ha sorprendido a los internautas y seguidores de Anabel Pantoja, pues Sánchez siempre ha estado en un segundo plano en relación a su chica. Tanto es así, que mientras ella ha tenido que hacer directos para ‘Sálvame’ durante el confinamiento que ha pasado desde su residencia de Canarias, él ha continuado con su rutina y quehaceres diarios. Una vez se terminó el encierro causado por la Covid-19, Omar Sánchez volvió a su trabajo, ya que es CEO de Marcallao Water Sport, una escuela de surf, sup y windsurf, sus grandes pasiones.

No obstante, Anabel y el ‘Negro’ -como le llama con cariño la influencer’, fueron protagonistas de un llamativo episodio que se hizo viral hace unos meses. La diseñadora de joyas hizo un directo con sus seguidores de Instagram demasiado «contenta» y su futuro marido le dijo que desconectara debido al estado en el que se encontraba. «Quiero estar con mi gente y cantar», decía Anabel Pantoja mientras se escuchaba decir a Omar Sánchez: «Qué poca verguenza, acuéstate ya».



Pese a las insistencias del canario, Anabel Pantoja siguió emitiendo ese directo y los usuarios no tardaron en decir que no estaba bien con su pareja a lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ contestaba: «Mi novio si me quiere lo que quiere es que me vaya a dormir, pero no quiero. Que se vaya él, que quiero cantar». Un vídeo que fue recopilado y emitido en su regreso al programa para el que trabaja una vez terminó el confinamiento. Ante las imágenes que vio Anabel, la influencer no pudo evitar taparse la cara debido a la vergüenza que estaba sientiendo, por lo que terminó pidiendo perdón públicamente a Omar por su inadecuado comportamiento.

La relación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez nació hace dos años, en 2018. La pareja hizo público el romance a través de una fotografía en blanco y negro en la que se les podía ver disfrutando de una especie de piscina con el mar de fondo en la que el deportista escribió: «Hay que ser felices no perfectos». Por otro lado, Anabel y Omar tenían previsto su enlace el pasado verano, pero debido a la crisis sanitaria actual tomaron la decisión de aplazarle para poder celebrar la esperada boda por todo lo alto este 2021. Sin embargo, todavía hay muchas restricciones y está todo en el aire sobre lo que se puede o no hacer. ¿Se dará el definitivo ‘sí, quiero’ Anabel Pantoja este año?