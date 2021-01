Anabel Pantoja siempre tiene ligada a su persona un componente de rabiosa actualidad. Si hace unas horas era noticia por su desencuentro con su amiga Belén Esteban y horas después por querer abandonar ‘Sálvame’, ahora es una foto de su Instagram la causante de una tempestad en los pasillos de Telecinco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Se trata de este desnudo integral sobre la nieve que la sobrina de Isabel Pantoja hizo para emular el reto viral de otros tantos ‘VIPS’ durante el paso del temporal Filomena por Madrid. Los colaboradores del programa de Ana Rosa han querido valorar la imagen y la primera en opinar ha sido la propia presentadora: «No vamos a decir que en esa foto está bien. Es una niña guapísima pero ahí no sale favorecida», ha comenzado diciendo Ana Rosa. Pero Miguel Ángel Nicolás ha querido ir más allá al asegurar que «si fuera más delgada o tuviera menos peso, ¿nos parecería igual de mal? Porque la Pedroche nos parece maravilloso pero como es Anabel no nos gusta. A mí lo de Anabel no me parece saludable pero me parece muy bien que se exponga», ha dicho el colaborador. Entonces, Ana Rosa Quintana estallaba contra él: «Te lo voy a decir, Miguel Ángel Nicolás… como sé que lo vas a llevar por ese camino y yo no me voy a meter con ninguna persona por su peso. No digo que esté gorda, digo que no está favorecida y que no es lo mismo que la Pedroche que sale haciendo yoga. ¿Sentido del humor? Sí, pero que digáis que sale favorecida es de ser unos pelotas.

Para finalizar el debate, Joaquín Prat calmaba el fuego: «Pero que más da, si al final Anabel Pantoja en sus redes siempre presume de no tener ningún complejo al respecto de su peso. Vive y deja vivir», sentenciaba.

No es la primera vez en los últimos tiempos que Ana Rosa Quintana critica algo de un miembro de la familia Pantoja. Hace algo más de un mes, no le gustaron nada los pendientes que Kiko Rivera lució durante su entrevista en ‘Cantora: la herencia envenenada’ y no dudó en mostrar su opinión: «Una chapa de Coca-Cola en la oreja. No es una frivolidad, yo le veía y pensaba ‘qué necesidad, pierde credibilidad. Lo digo para que se lo quite. Parecen frivolidades y tonterías, pero no lo son porque la imagen es importante (…) esa entrevista se va a ver dentro de 10 o 15 años y va a estar la chapa ahí», se lamentaba la periodista. Kiko no dudó en contestar a la presentadora unos días después, contradiciéndola y lanzándole un recadito: «Antes de irme quiero decir una cosa, la forma de vestir no te quita ni te da la razón, un beso».

Anabel Pantoja y la broma de Canales Rivera

Anabel Pantoja también tuvo que enfrentarse a una broma de muy mal gusto que le hizo su compañero Canales Rivera. El torero le preguntó a algún compañero cuando vio la foto de Anabel en la nieve que si la sobrina de la tonadillera estaba embarazada. Esto llegó a oídos de la aludida que se mostró muy molesta y triste por lo sucedido. Tardó en enterarse de quien había dicho eso y en un primer momento señaló a Kiko Matamoros o Alonso Caparrós.

La sobrinísima se defendió como suele hacerlo siempre: «Podemos hacer muchas bromas. Si estoy embarazada, estoy embarazada. ¡Pero que digan que estoy embarazada porque parece que tengo una barriga de cinco meses no me parece bien! Cuando tenga la barriga así lo diré. Esto de momento es el chocolate y la mayonesa», ironizó. «¡Si yo soy la primera que me río! Salí a la nieve para hacer un reto que han hecho los famosos en mi programa! Si alguien dice algo así me duele», dijo Anabel Pantoja en ‘Sálvame’». Al enterarse de que fue Canales Rivera, Anabel no hizo demasiada sangre: «A Canales Rivera lo conozco desde que tengo uso de razón, pero jamás me lo he encontrado en persona. Lleva unos meses aquí trabajando y me podía haber preguntado qué tal el embarazo», apostilló