Anabel Pantoja está completamente desolada. Ya han pasado varios días desde que ‘Sálvame’ sacó a la luz el distanciamiento entre la prima de Kiko Rivera y Belén Esteban. El origen de esta historia tiene que ver con unas joyas, y es que cada una de ellas ha creado una colección para diferentes marcas y las promocionaron el mismo día. Algo que presuntamente no sentó muy bien a la exmujer de Jesulín de Ubrique.

Este pasado sábado, María Patiño arremetía contra Anabel Pantoja en ‘Socialté’, y lo hacía llamándola «mentirosa e interesada», entre otros calificativos. Ante esas duras palabras de la presentadora, la influencer no dudó en llamar a la redacción del programa para saber cuáles eran los motivos que habían llevado a Patiño a decir esas declaraciones que hicieron que rompiera a llorar en un mar de lágrimas.

«No sé qué le he hecho. Le dije que no quería seguir alimentando esto, no quiero perder a una amiga -a Belén-. No le dije nada más a María y dice que he mentido. ¿Me vas a atacar a mí cuando me sinceré contigo y le dije lo que pasó», ha empezado diciendo Anabel Pantoja rota de dolor. «Tienes dos versiones diferentes porque no nos hemos sentado a hablar. ¿Yo merezco eso por parte de María? Yo no quiero malmeter contra Belén». ¿Qué vas a destapar sobre mí, tía?», continúa diciendo con el tono de voz quebrado por la situación.



Debido a este conflicto, Anabel no puede más y lo confiesa en ‘Socialité’.»Tengo ganas de irme (de la televisión), esto no me compensa. Yo solo quiero vivir en Canarias con la gente que me quiere, con una cerveza, no quiero lujos ni nada. No voy de diva ¿y me dice que quiero malmeter? ¿Perdona? Yo no soy de esa manera. No puede decir nada sucio sobre mi, no lo soporto, no me gustan los malos rollos», termina diciendo para defenderse del ataque de María Patiño.

Por su parte, la presentadora explica a los telespectadores que es cierto lo que cuenta Anabel Pantoja en esa llamada, pero que hay un episodio del pasado en el que se sintió engañada por ella. «Entiendo que la gente mienta pero no entiendo que, cuando yo no pregunto nada se me mienta. Conozco una de las partes, la de Belén y Anabel decide contármelo y descubro que me ha engañado. Por eso la llamo interesada y mentirosa», dice María Patiño algo más tranquila que esta pasado sábado.

Después de escuchar las palabras de Anabel, María insiste en aclarar que hubo un detalle respecto a la polémica con Belén Esteban que no le sentó nada bien porque se sintió engañada y utilizada. «Yo no pregunté, entonces, si me vienen a contar algo que no he preguntado y encima es mentira…», explica la periodista.

«Es una persona absolutamente interesada y, además intentó meterme en un lío con Belén Estban hace algún tiempo, pero eso lo contaré más adelante porque tengo tantas cosas que contar de Anabel que necesitaría un especial», llegó a decir este sábado María Patiño sobre Anabel Pantoja en ‘Socialité. Sin embargo, esas no fueron las únicas palabras, pues también dijo que: «Qué decepción tan enorme me he llevado, una vez más, con la sobrinísima. Es clavada a su tía, absolutamente interesada y mentirosa, conmigo”, dijo Patiño muy molesta con la influencer.



Por el momento, Belén sigue guardando silencio y no se ha producido una conversación con Anabel, ya que la colaboradora de ‘Sálvame’ está enfadada y necesita unos días para poder aclarar lo sucedido.