María Patiño ha mostrado su brutal enfado con Anabel Pantoja durante la emisión de ‘Socialité’ emitido este sábado. «Tengo que decir una cosa porque sino exploto», ha comenzado diciendo la periodista visiblemente molesta. Instantes después, la presentadora ha continuado diciendo: «Qué decepción tan enorme me he llevado, una vez más, con la sobrinísima. Es clavada a su tía, absolutamente interesada y mentirosa, conmigo”. Unas palabras que tienen relación al conflicto que tienen Anabel Pantoja y Belén Esteban por sus respectivas colecciones de joyas.

«Una vez más me considero una persona tonta e ingenua y mira que llevo años y ella lleva relativamente poco, pero me ha querido dar una versión respecto a la polémica de las joyas de ella y Belén, que yo no se la he pedido y me ha engañado», explicaba seria Patiño mientras volvía a añadir que «es una persona absolutamente interesada y, además intentó meterme en un lío con Belén Estban hace algún tiempo, pero eso lo contaré más adelante porque tengo tantas cosas que contar de Anabel que necesitaría un especial». Sin embargo, María Patiño no se ha vuelto a pronunciar al respecto en lo que ha durado el programa, por lo que no ha salido a la luz la versión de los hechos que le ha contado la influencer a la periodista.

El tema de las joyas de Anabel y Belén ha generado cierto interés mediático, sobre todo, en el programa para el que ambas colaboran, ‘Sálvame’. Por mucho que han intentado los colaboradores que la prima de Isa P hablara sobre lo ocurrido, no ha querido dar ningún tipo de declaración a respecto, ya que en todo momento ha asegurado que lo único que la importa es «retomar su amistad con Belén Esteban». Durante una conexión al formato presentado por Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban confesó que estaba molesta y enfadada, pero que «entre amigos se hablan y se solucionan las cosas».

Han pasado ya algunas semanas desde que Anabel Pantoja y Belén Esteban están distanciadas, concretamente desde ante Navidad. El pasado 16 de diciembre ambas colaboradoras compartían en sus respectivas redes sociales el lanzamiento de sus colecciones de joyas. Como buenas influencer, hacían un llamamiento a sus seguidores para que compraran las piezas, ya que eran el perfecto regalo para Papá Noel o los Reyes Magos.

Tanto Belén como Anabel han tomado la determinación de llevar este enfado con mucha discreción y respetándose mutuamente para hablar las cosas en privado. El tema, de gran interés no ha provocado que ninguna de las partes hable más de la cuenta, lo que demuestra que tras este rifirrafe aún está la gran amistad que les ha unido durante todos estos años. Sin embargo, Anabel Pantoja sí que ha reconocido públicamente su metedura de pata y ha entonado el ‘mea culpa’. Además, ha confesado que esta dispuesta a recuperar la confianza de su amiga, quien le ha pedido un tiempo para que todo vuelva a ser como siempre. Una petición que ha aceptado y que está respetando para poder solucionar cuando antes este malentendido con la colaboradora.

No obstante, sus compañeros de ‘Sálvame’ han expresado una idea en común, y es que consideran que hay algo más detrás de este distanciamiento y que el asunto de las joyas ha sido la gota que ha colamado el vaso. Por el momento, el silencio de ambas es la que reina en este conflicto.