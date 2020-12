Actriz, feminista, vegana y mamá a punto de dar a luz. Sara Sálamo no deja indiferente a nadie, ni en redes sociales ni en persona. En plena cuenta atrás para verle la carita a su segundo hijo, la intérprete se ha ido de estreno. Qué mejor plan para una mañana prenavideña que disfrutar de un musical infantil. Fue en el teatro, en el estreno del nuevo espectáculo del grupo ‘Pica Pica’, apostando siempre por la cultura segura, donde la protagonista de ‘Brigada Costa del Sol’ destapó la doble restricción a la que se está viendo ‘sometida’ y que le impedirá pasar unas fechas tan señaladas como estas en su Tenerife natal.

«No me dejan moverme de aquí, ni el Gobierno, ni el chiquillo ni nadie», confesaba Sálamo, que vivirá estas Navidades en Madrid, en plena pandemia y con sus chicos. Se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y tiene previsto dar a luz a principios de año, esto, sumado a las restricciones sanitarias le han obligado a quedarse en la capital junto a su pareja, el futbolista del Real Madrid, Isco Alarcón y su hijo Theo, que en pocas semanas se convertirá en hermano mayor.

«Me encuentro muy bien, pero ya estoy cansada», ha explicado la feliz mamá. «El otro está todo el día ‘mamá, mamá’ y no puedo dedicarme tanto tiempo». El pequeño Theo cumplió su primer año el pasado 11 de julio y aún es un bebé que demanda constantemente la presencia de su madre, y eso, a pocas semanas de dar a luz, le está ‘pasando factura’. La actriz está esperando otro niño, y parece que la elección del nombre está siendo un auténtico quebradero de cabeza en su casa. «Con el primero estuvo más consensuado, y con este hay más rifirrafe».

Si hay algo que destaca de Sara es su enorme sonrisa, su positivismo y la felicidad que le da la maternidad. La actriz ha vivido su embarazo en plena pandemia, y no ha sido nada traumático, sino todo lo contrario: «Ha sido la baja de maternidad y paternidad que nunca hubiéramos tenido en la vida», ha contado. «Mirándolo por el lado positivo hemos pasado mucho tiempo en casa, intentando ser responsables, porque de cara a mi embarazo estoy bastante miedosa». Sus compromisos profesionales y los de su pareja, suelen tenerles separados más de lo que quisieran, de ahí que haber podido pasar más tiempo juntos, haya sido algo muy beneficioso para toda la familia.

Es una mujer muy trabajadora y además una mamá de hoy en día, que ha compaginado la maternidad con su trabajo. Así lo hizo cuando se estrenó como mamá y así lo hará cuando nazca su segundo bebé. «No puedo estar quieta, tengo un trabajo a quince días de dar a luz». Imparable. Muy activa además en redes sociales, no tuvo reparo en compartir varias imágenes con sus seguidores donde plasmaba cómo es la maternidad real. Muy aplaudida fue, por ejemplo, una de las fotografías en las que salía dando el pecho durante el descanso en uno de sus trabajos.

Precisamente las redes sociales son un arma de doble filo en la vida de Sara Sálamo. Muy activa en el mundo 2.0, en su perfil de Instagram comparte reflexiones, trucos para mamás, y por supuesto su día a día con su gran familia donde sus mascotas son también unos miembros muy importantes. También las redes fueron el comienzo de su historia de amor con Isco. Fue en el año 2017 cuando el centrocampista merengue comenzó a escribir a la actriz. A partir de ahí surgió el flechazo. Pero ya sabemos que las redes también las carga el diablo, y más en concreto los ‘haters’, a los que la tinerfeña ha tenido que sufrir, especialmente cuando su pareja no ha tenido un buen día en el campo.

Pero ella no se calla, y han sido sonados los zascas con los que ha respondido a quienes han tenido la osadía de hacerle responsable del mal rendimiento en el trabajo del padre de sus hijos. «Me callo más de lo que crees», reconoce esta defensora a ultranza del feminismo, a la que no le faltan apoyos, incluyendo el de su compañero de profesión, Luis Tosar, que no dudó en abogar por el feminismo ante las críticas recibidas por ella.