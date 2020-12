No es fácil que VOGUE se rinda a alguien y mucho menos que la haga la edición estadounidense, considerada por muchos como el máxima dogma en el mundo celeb. Pero Rosalía lo ha conseguido. En realidad, la pregunta debería ser si existe alguna hazaña que se le resista a la catalana, que se ha convertido en portada del número de enero 2021 de la prestigiosa publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Para VOGUE USA, Rosalía es uno de los grandes valores del mundo y la eleva a su altar personal otorgándole esta portada, acompañada del titular ‘Pop without borders’ (pop sin fronteras). Puede que en España poca gente se atreva a catalogar a la intérprete de ‘El Mal Querer’ como artista pop, si bien es cierto que a nivel global es un género que admite diferentes sonidos. La definición que utilizan los editores de la revista sobre nuestra artista más internacional lo dice todo: «Rosalía, la irresistible creadora de éxitos de España, tiene influencias de múltiples géneros. Su próximo álbum tiene como objetivo demostrar hasta dónde puede viajar la música pop».

Ataviada con un sensual estilismos de Carlos Nazario que deja entrever transparencias en su escote, La cantante luce sensual y con la actitud de quien se está comiendo el mundo. El reportaje que la hacen lleva por nombre ‘Rosalía sobre ambición, escribir su nuevo álbum y abrazar extremos’, en referencia a su facilidad para fusionar estilos musicales. Y ella, encantada con esta capacidad para polarizar: «Me encantan las cosas que están realmente estructuradas o muy sueltas; en realidad, no me refiero a encontrar un término medio. Me gustan los extremos».

Rosalía no tiene techo

Puede parecer exagerado, pero lo cierto es que la artista no frena en su imparable crecimiento tanto musical como en su faceta celebritie. En Instagram acumula más de 14 millones de seguidores y los grandes eventos se pelean por ella. Se dice que The Weeknd le ha invitado a cantar junto a él -ni más ni menos- que en la Superbowl 2021, lo cual significaría tocar el cielo con la punta de los dedos. Quién se lo iba a decir a la propia Rosalía, que pensaba que su límite iba ser llenar algún que otro bar: «Yo pensaba, te lo juro por Dios, a lo mejor toda mi vida y mi destino es tocar en este bar y, si ese es mi destino, aquí que voy a estar y cada día le pondré amor y lo haré como si me fuera la vida en ello».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Desde que saltó a la fama con su ‘Malamente’, la carrera de la catalana ha ido ‘in crescendo’ convirtiendo en oro cada una de las canciones que ha entonado en solitario, o en colaboración con otros de los artistas internacionales del momento. Si el pasado 28 de noviembre, se anunciaba el estreno de ‘La noche de anoche’, participación de la artista española en el nuevo álbum de Bad Bunny, hace unos días le tocó el turno a The Weekend, uno de los cantantes del momento que ha conseguido llegar a lo más alto después de un año siendo el más escuchado gracias al remix de su canción ‘Blinding lights’.

Lo que tiene claro es que su éxito no para aquí y que hay Rosalía para rato: «Espero tener 70 años y tener la energía y las ganas para poder ir al estudio, tomarme mi café y ponerme a escribir mis canciones. Espero conservar esa sensación, eso es lo que quiero, esa es la ambición que yo tengo», cuenta en la entrevista que le ha hecho Vogue. El mundo está a sus pies.