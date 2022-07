Rosa Benito, señalada por Carrasco como el ‘topo’ que filtró la información más humillante de Jurado

La batalla de Rocío Carrasco contra su familia mediática no ha hecho más que empezar. La emisión de En el nombre de Rocío continúa su curso con total normalidad, razón por la que cada vez son más los nombres que suenan con fuerza y que están quedando en muy mal lugar en el relato de la hija de “la más grande”. En esta última ocasión y en el episodio apodado como Matar al león, la ex de Antonio David ha dado el nombre y apellidos del “topo” que habría contado algunos de los episodios más dolorosos de la vida de su progenitora.

Según recalca la madre de Rocío Flores, la colaboradora de Ya es mediodía habría dado una información de mal gusto acerca de Rocío Jurado a Kiko Matamoros, siendo este quien en vivo y en directo contaba un momento de tensión familiar con Rosa Benito, Ortega Cano y la intérprete de Como una ola como grandes protagonistas. Tal fue la magnitud de la discusión entre ellos, que el colaborador afirmaba que la cantante llegó a “mearse encima por los nervios del momento”. Unas palabras que no gustaron nada a Rocío Carrasco y que ahora ha querido aclarar: “Queda claro que la información que da Kiko Matamoros con respecto a mi madre se la da Rosa porque, de ser cierta, si no se lo ha dicho Rosa no se la puede decir nadie más”, comenzaba explicando, para arremeter duramente contra la que fuera esposa de su tío: “Me parece humillante que alguien cuente eso”, subrayaba, dejando entrever que la madre de Rosario Mohedano no tendría tanta “adoración” hacia Rocío Jurado como asevera.

Por su parte, la hermana de Gloria Camila ha querido dar todos los detalles que sucedieron durante esa cena familiar: “Con lo que no han contado es que en esa cena estaba yo también y sé lo que pasó (…) Es verdad lo que cuentan que es por el ‘tan a gustito’ (…) Ortega se encara con Rosa y mi madre se mente por medio, pero no es verdad que mi madre se encarara con José. No es verdad que mi madre lo insultara. No es cierto”, confiesa, aclarando así la realidad de cómo ocurrieron unos hechos que han generado tantísima polémica años después.

A lo largo de su nuevo testimonio, lo que Rocío Carrasco ha querido dejar claro es que se han hecho públicas una serie de minucias “humillantes” sobre su madre que no eran necesarias, razón por la que ha vuelto a la carga, ya que por aquel entonces su progenitora “ha llegado un momento que no tenía el valor para hacer lo que han dicho y echarle huevos a José. Ella ya no estaba capacitada para echarle huevos”, apunta, para después admitir que el torero tampoco habría sido una persona excepcional con la Jurado: “Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre, la hizo sufrir”, zanjaba.