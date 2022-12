Hace unos días, Sara Carbonero se dejaba ver junto a un grupo de amigos en el marco de una agradable velada. Después de unas semanas complicadas por la intervención urgente a la que tuvo que someterse de la que no han trascendido los detalles, la periodista retomaba su actividad con normalidad. Junto a Isabel Jiménez y otros compañeros, Carbonero disfrutaba de la cena de Navidad de la firma Slow Love, proyecto que fundó junto a la presentadora de los Informativos Telecinco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Ahora, a escasas horas de celebrarse la Nochebuena, la comunicadora ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne más de tres millones de seguidores, una especial reflexión. “Para dar un alivio a estas penas, que me parten la frente y el alma, me he quedado mirando a la luna a través de las finas acacias”, comienza diciendo el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

“En la luna hay algo que sufre, entre un nimbo divino de plata: hay algo que besa los ojos y que seca, llorando las lágrimas. Yo no sé lo que tiene la luna, que acaricia, que duerme y que calma, con inmensas piedades de santa. Y esta noche que sufro y que pienso libertar de esta carne a mi alma, me he quedado mirando a la luna a través de las finas acacias”, reza el texto, que como era de esperar, ha logrado un gran número de interacciones. Su comadre, como llama cariñosamente a Isabel Jiménez, no ha dudado en comentar con un emoticono de un corazón rojo, demostrando así la gran unión que tienen desde hace tantos años. Es habitual ver como Sara Carbonero comparte en las redes sociales textos o fragmentos de libros, pues es una gran aficionada a la lectura.

En cuanto al terreno amoroso, Sara Carbonero siempre hace gala de su habitual discreción, pero hace unos meses salió a la luz que había vuelto a recuperar la ilusión. Se trata del cantante Nacho Taboada, con quien se ha dejado ver en varias ocasiones, haciendo planes o paseando por las calles de Madrid. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado que entre ellos haya algo más. Lo que sí es evidente es que tienen una gran relación y que Taboada se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la periodista.

Sin ir más lejos, cuando Sara tuvo que ser operada fue una de las visitas, aunque al ser visto por los medios de comunicación se limitó a guardar silencio. Fórmula que parece que van a seguir durante su romance. Sea como fuere, Sara Carbonero está viviendo una dulce etapa sentimental tras su ruptura con Iker Casillas. Una ruptura que sorprendió a la crónica social de nuestro país aquel 12 de marzo de 2021, fecha en la que la ex pareja dio a conocer su separación a través de un comunicado emitido en las redes sociales.