Rocío Carrasco ha sido una de las VIPs que ha acudido al pabellón de IFEMA donde se celebra la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. La hija de Rocío Jurado ha ido a apoyar a su gran amigo Hannibal Laguna, el diseñador que se encargó de confeccionar su vestido de novia en su boda con Fidel Albiac. La ex colaboradora televisiva, que siempre escapa de las preguntas de la prensa, ha reaccionado al distanciamiento de su hija, Rocío Flores, y su hermana, Gloria Camila, con las que no tiene ningún tipo de relación.

Rocío Carrasco opina sobre el distanciamiento familiar

El distanciamiento entre Rocío Flores y su tía, Gloria Camila Ortega, ha sido una de las noticias que más titulares ha copado en los últimos días. Su vínculo ha sido como de hermanas durante todos estos años, hasta ahora. Un unfollow por ambas partes en redes sociales hizo saltar todas las alarmas. Aunque se desconoce la razón de esta ruptura, lo cierto es que ya hay varias teorías sobre la mesa.

La última en pronunciarse ha sido Rocío Carrasco, que no tiene relación con ninguna de las dos. La hija de La Más Grande ha tratado de esquivar todas las preguntas relacionadas con las últimas polémicas familiares y, de hecho, ha respondido que sobre el distanciamiento de su hija y su hermana, «no tiene nada que decir».

Gloria Camila y Rocío Flores en las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

¿Qué ha pasado entre Gloria Camila y Rocío Flores?

Hace una semana, Gloria Camila se vio en la tesitura, en el programa de Telecinco en el que colabora, de reconocer el distanciamiento con su sobrina: «Hay un desencuentro y yo lo que hago es discuto, lloro, me río, soy persona. Cualquier relación de todo tipo, hay discusiones, diferencias y debates. No soy ni la primera ni la última. Tampoco es la primera vez que discuto con Rocío, ni será la última. Para mí no es un drama. Esto no implica que yo deje de querer a Rocío ni que no vaya a ser nunca más. No he tenido contacto, pero sigue siendo mi sobrina, la sigo queriendo con locura, la hermana que nunca tuve. Hay roces y es normal. Se va a arreglar obviamente, espero».

Por su parte, Rocío comentó que fue Gloria la que decidió bloquearla: «Lo respeto, pero yo eso no lo hubiera hecho nunca. No voy a entrar siquiera en entrar en decir si he tenido una discusión con Gloria».

Rocío Flores posando con Gloria Camila / GTRES

Además, aprovechó para desmentir los rumores de una posible relación clandestina en el pasado de Gloria Camila y su padre, Antonio David Flores: «Voy a aclarar una cosa y aquí sí que voy a ser súper tajante. Una teoría de una supuesta relación sentimental secreta que haya tenido Gloria con una tercera persona. Bueno, pues que sepa todo el mundo que esa tercera persona y eso que se está barajando es, supuestamente, una relación entre mi padre y Gloria. Te invito – refiriéndose a Luis Pliego- y te animo a que te sientes, que seas valiente y des el nombre, que la demanda te está esperando. Con esto no me ando con tonterías. Las insinuaciones que se están haciendo son denunciables. Vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos y con las teorías que barajamos».