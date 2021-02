Hacía meses que Raquel Bollo no pisaba un plató de televisión. Está centrada en su firma de moda y en su familia, pero unas recientes imágenes suyas en plena celebración y saltándose todas las medidas restrictivas sanitarias le han empujado a acudir a ‘Domingo Deluxe’ para pedir disculpas de manera pública por no haber respetado las recomendaciones. Y eso le ha valido escuchar los duros comentarios que le han dedicado quienes fueron sus compañeros de trabajo, especialmente Kiko Matamoros. Pero Raquel no acudió al programa solo por eso. Ella forma parte del círculo más íntimo de Isabel Pantoja, y ella fue una de la férreas defensoras de la cantante cuando se tuvo que sentar en el banquillo, y después pasar por la cárcel.

Y ahora el conflicto con Kiko Rivera le ha devuelto a la actualidad. Raquel se mostró anoche más crítica que nunca con su gran amiga. Reconoce que ha hablado con la intérprete de ‘Marinero de luces’, pero no del conflicto con su hijo. “No quiere, con Kiko es más fácil. Isabel es más complicada porque tiene que ser cuando ella quiera, pero me parece muy feo que Isabel Pantoja se comunique con determinados periodistas”. La excolaboradora se ha mostrado muy dolida precisamente por esta actitud de su amiga: “Yo durante años me he llevado palos por defenderla, porque me ha dado la gana, sí. Pero he llorado mucho y he tenido muchos enemigos por ella, ¿y ahora resulta que tú llamas a periodistas?”.

“Isabel ha perdido la cabeza”, ha afirmado explicando que no entiende muchos de sus comportamientos. Entre ellos, que le he haya quitado el coche que le regaló a su hijo. Y ha hecho alusión a su paso por prisión explicando que “eso pasa factura a todo el mundo”. Pero sabe que la situación es difícil para la cantante y anoche no dudó en desvelar que cuando se encierra en su habitación llora. “Quiero a Isabel y adoro a Kiko. A pesar de todo, sigo pensando que Kiko es una estupenda persona y muy buen niño. ¿Lo está haciendo bien Isabel? Pues tampoco. Me da igual que sea verdad, puede ser cargado de razón, pero en privado. Ella es su madre y para ella es su hijo”.

“Yo quiero ayudar y estar ahí. En las buenas y en las malas”. Pero no aprueba la guerra mediática entre madre e hijo. “Yo le dije a Kiko: ‘Ya has hablado del tema económico, que quizás esté cargado de razón. Pero para mí es antinatural que un hijo venga a la tele a hablar mal de su madre. Igual que un padre hable mal de un hijo. El día de mañana la vergüenza y el dolor lo van a tener ellos”. Les conoce y no titubea al vaticinar que “el día de mañana ella se va a arrepentir lo más grande, pero él también. Le doy la razón a Kiko en muchas cosas, pero me duele esta situación y me parece que hablar así de su madre le va a pasar factura”.

En su intervención Raquel Bollo también ha sido muy crítica con su amiga al hablar de su actitud con Irene Rosales. “Sí, estás en plena guerra con tu hijo, pero Irene ha formado una familia con él y lo ha hecho bien. No vayas por ahí, o no digas cosas de tu hijo a una persona que no es su amiga. No lo entiendo, no sé qué le pasa por su cabeza. No está bien”. Y se ha mostrado tajante al comentar que le parecen “fuera de lugar” los mensajes que envió a su nieta: “Mi amiga está desquiciada, otra cosa no se me ocurre”.