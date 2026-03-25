Rafa Nadal impulsa la solidaridad en Mallorca un día después de su doctorado honoris causa

La isla de Mallorca ha acogido un acto muy especial en el calendario de la Fundación Rafa Nadal. Apenas un día después de que Rafa Nadal fuera investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, el tenista balear y su esposa, Xisca Perelló, han participado en la ceremonia de los IV Premios Fundación Rafa Nadal, que ha tenido lugar en la Finca Son Verí. Esta edición, organizada por la Fundación Rafa Nadal en colaboración con Telefónica, refuerza el compromiso de Rafa Nadal con la sociedad y con las iniciativas que buscan mejorar la vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Los Premios Fundación Rafa Nadal fueron creados con el objetivo de reconocer y apoyar a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos con impacto social. En su cuarta edición, estos premios cuentan con el respaldo de Telefónica y una dotación económica de 75.000 euros, que se repartirán entre las cinco entidades ganadoras, una por cada categoría: educación, acción medioambiental, salud y bienestar, innovación e investigación, y cooperación al desarrollo. En las tres ediciones anteriores, se entregaron un total de 225.000 euros a 15 organizaciones ganadoras, impulsando proyectos que contribuyen positivamente a la sociedad.

Story de la Fundación Rafa Nadal. (Foto: RRSS)

La directora de la Fundación Rafa Nadal, María Francisca Perelló, señaló que «desde la Fundación creemos en la fuerza de las alianzas de valor para generar un mayor impacto positivo en la sociedad. Contar con el apoyo de Telefónica en estos premios refuerza nuestro compromiso de dar visibilidad y reconocimiento a entidades sociales que trabajan cada día por mejorar la vida de quienes más lo necesitan». Por su parte, Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica, destacó que «colaborar con la Fundación de Rafa Nadal es siempre una asociación ganadora. Estos premios reconocen y dan visibilidad a entidades sociales que trabajan con compromiso y creatividad para mejorar la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad».

La ceremonia en la Finca Son Verí no solo constituye un reconocimiento económico y simbólico para las entidades ganadoras, sino también un espacio de visibilidad para su labor social. La presencia de Rafa Nadal y Xisca Perelló aportó un valor añadido al acto, que se celebra en un momento muy especial para el extenista, tras haber sido investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid apenas un día antes, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria dentro y fuera de las pistas.

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