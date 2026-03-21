Quién es Jorge Alcolea: experto en arte, presidente de los anticuarios y marido de Ana Terradillos

Del 3 al 8 de marzo, la IX edición de la exposición del Salón de Arte Moderno (SAM) estará abierta al público en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se trata de una cita imprescindible para los amantes del arte contemporáneo que ha sido organizada por Jorge Alcolea, su fundador. Pero, ¿quién se esconde detrás de ese conocido nombre del mundo del coleccionismo?

Tal y como se explica en su propia página web. Jorge Alcolea cuenta con una consolidada trayectoria artística que se extiende desde 1989 hasta el presente. «En su primera etapa, se dedicó a exponer y apoyar el trabajo de jóvenes artistas, muchos de los cuales son hoy reconocidos a nivel nacional e internacional, y con el paso de los años ha sabido conservar este espíritu, compaginando una cartera propia de artistas bien afianzados con una especial atención a las jóvenes promesas de la pintura española», explican.

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En la actualidad, Alcolea ha sido nombrado presidente de la Asociación de Anticuarios de Madrid (AAM), la organización profesional sin ánimo de lucro referente en el sector del arte y las antigüedades en España y Europa, que trabaja para representar y proteger al sector, promoviendo la profesionalidad, la transparencia y la confianza entre anticuarios y clientes.

Es importante resaltar que su pasión de galerista la ha heredado de su familia. Jorge nació en 1963 en Barcelona y, desde entonces, ha convivido con obras de arte y antigüedades. Su abuelo era coleccionista y sus padres abrieron en 1973 la Sala Nonnel, la decana de las galerías de arte de Barcelona en la que se han expuesto trabajos de Marià Fortuny, André Masson, Grau Sala, Picasso, Juan Gris, Santiago Rusiñol, Joaquin Mir o Ramón Casas.

La relación sentimental de Ana Terradillos y Jorge Alcolea

Más allá de su carrera vinculada al mundo del arte, su vida personal también le ha otorgado cierta fama en el papel couché. Y es que a día de hoy, mantiene una relación sentimental con Ana Terradillos, una de las presentadoras más conocidas de la plantilla de Mediaset.

Ana Terradillos y su marido, Jorge Alcolea. (Foto: Gtres)

«Es galerista de arte y una persona a la que le encanta el mundo del periodismo. Está muy orgulloso de lo que hago, y yo de lo que él hace. Me ayuda mucho y estoy muy contenta con él», reconocía la televisiva en una entrevista concedida en exclusiva a Diez Minutos. Llevan juntos más de 12 años y, desde el principio, ambos prefirieron salvaguardar su relación desde la más estricta intimidad. Según lo publicado, residen en Madrid, aunque viajan a menudo a Barcelona por motivos de trabajo del galerista. No tienen hijos y, tal y como ha revelado la periodista en más de una ocasión, el secreto para que su historia de amor funcione es respetarse y admirarse mutuamente.