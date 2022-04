El problema de salud que obliga a Boris Izaguirre a pasar por el quirófano

Boris Izaguirre atraviesa un problema de salud. Ha sido el propio presentador quien ha dado a conocer lo que le ocurre a través de su perfil de Instagram. “¡Feliz domingo de ramos! Amigos queridos, pasaré unos días en observación medica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente cualquier riesgo cardiovascular. ¡Gracias a todos por vuestro interés y cariño!”, escribía en sus redes sociales.

Como era de esperar, nada más dar a conocer la noticia, el muro de su post se ha llenado de comentarios de cariño. “¡Mi amor! Como todo va a ir bien en cuanto salgas nos vamos a ensayar los bailes de Telepasión del año que viene. You know I love you”, ha escrito Ana Obregón. “Besos y amor, querido”, ha comentado por su parte Anne Igartiburu. Paloma Cuevas, también ha querido mandar todo su amor a Boris. “¡Todo saldrá bien ¡Eres un campeón!”, ha dicho positiva.

No ha sido la única instantánea que ha querido compartir. Para la tranquilidad de sus seguidores, Boris Izaguirre ha mostrado otra estampa en la que sale leyendo el periódico y, hace tan solo unas horas anunciaba que iba a ser intervenido. “¡Queridos amigos! Buenos días, yo animado y esperando a que la ciencia haga su trabajo. Love, Boris”, ha explicado desde la habitación del hospital.

El periodista ya comentó que tenía problemas cardiovasculares en una entrevista que concedió en La Sexta Noche hace aproximadamente un año. “Tuve este problema de azúcar brutal (…) Casi me iba quedando sin pierna. Perdí mucho peso, pero me ha hecho muy bien porque volví a la natación. Es lo más importante. Hay que practicar un deporte», dijo por aquel entonces.

A sus 56 años, Boris Izaguirre se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Fue gracias a Crónicas Marcianas cuando dio el salto al estrellato y lo que le catapultó a forjar una gran carrera dentro del ámbito de la comunicación. Comenzó a trabajar a la edad de 16 años en El Nacional de Caracas, un diario en el que escribía en la sección de sociedad.

Después, participó en el guion de dos telenovelas que tuvieron un gran éxito en nuestro país, Rubí y La dama de rosa, y seguidamente se trasladó a España. No solo es conocido por su papel de presentador o colaborador, pues también ha participado en Masterchef Celebrity o Prodigios, junto a la soprano Ainhoa Arteta. Por el momento, Boris no ha revelado más detalles sobre su operación, pues no ha vuelto a publicar nada a través de la Red, por lo que es probable que se esté recuperando de la anestesia y esté esperando para encontrarse mejor para dar su último parte de salud.